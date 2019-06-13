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Без кота и без денег: Бари Алибасова "кинул" аферист

Российского продюсера обманули, чтобы получить вознаграждение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:12
Бари Алибасов
Бари Алибасов
Фото: instagram.com/alibasov_nana

Потерявшему любимого кота российскому музыканту и продюсеру Бари Алибасову подсунули другого лысого кота вместо его питомца. Это сделал аферист, который пожелал получить денежное вознаграждение за находку. 

"Кота у незнакомца приняла помощница Алибасова, которая особо разбираться не стала: тот был лысый, этот тоже лысый. Отдала за котэ деньги, и отпустила жулика с миром", – говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

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Напомним, накануне стало известно, что кот Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуса сбежал из квартиры во время проведения пресс-конференции. Очевидно, животное испугалось нашествия на его территорию незнакомых людей. 

Сын продюсера Бари Алибасов-младший объявил вознаграждение в 800 тысяч тому, кто найдет и вернет домашнего любимца его отца.  

Ранее "Сегодня" писали, что Бари Алибасов прямо в больнице переписал завещание. Мы также сообщали, что семья Бари Алибасова будет судиться с производителем средства для прочистки труб "Крот". Именно его российский продюсер выпил вместо воды.

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