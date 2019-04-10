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Без секса: преданный жене муж завел на стороне 47 детей

Подробности удивительной истории появились в сети

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:22
Донор спермы в тайне от жены завел 47 детей
Донор спермы в тайне от жены завел 47 детей
Фото: Depositphotos

На ресурсе Reddit пользовательница с ником fedupwife1234 рассказала удивительную историю, которая повергла в шок многих юзеров. Пост женщины быстро стал популярным и разошелся по сети.

По словам fedupwife1234, ее супруг оказался донорством спермы и успел стать отцом 47 детей. Женщина также добавила, что за восемь лет жизни в браке они завели одного ребенка. Пользовательница знала, что ее возлюбленный был донором спермы с самого начала их отношений, но никогда не спрашивала, сколько детей появилось на свет благодаря его генетическому материалу.

За несколько дней до публикации поста женщина поинтересовалась у мужчины, сколько детей от него родилось. Тот ответил, что, согласно базе данных банков спермы, он стал отцом 47 детей.

"Я не ожидала, что их так много. Очевидно, я допустила ошибку, не спросив этого раньше. Я буквально сказала ему "мне плевать" и "я не хочу этого знать", поэтому не могу его винить... Но 47... Господи!" — написала она.

Больше всего женщину беспокоит, что им, возможно, придется помогать всем отпрыскам супруга в старости. Все 47 детей получат право узнать имя и контактные данные отца, когда им исполнится 18 лет. Она добавила, что не может выкинуть это из головы и хочет развестись.

Ранее мы писали, как донор генетического материала встретился с 19 биологическими детьми. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о женщине, которая из-за "некрасивого мужа" нашла для зачатия ребенка привлекательного донора.

Смотрите видео: как донорство помогает создать семью

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Источник: Сегодня
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