Билл Гейтс опозорился на популярном шоу: опубликовано видео

Сегодня, 13:19

Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес"

Билл Гейтс. Фото: кадр из видео
Билл Гейтс. Фото: кадр из видео

Американский миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары.

Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес", пишут западные СМИ. Миллиардер не справился с вопросом о стоимости товаров для дома в американских супермаркетах. Биллу Гейтсу показали пять популярных среди американцев продуктов, в частности, рисовую смесь, сырную тарелку и зубную нить, а потом попросили угадать цены. Миллиардер называл суммы, значительно превышающие их реальную стоимость. Когда ему назвали их реальную стоимость, Гейтс очень удивился таким низким ценам в супермаркетах.

Напомним, Билл Гейтс сыграет в популярном сериале

Большинство СМИ писало ранее, что популярные сериал "Теория большого взрыва" был на грани закрытия. Однако за 10 с лишним лет существования этой долгоиграющей ленты было отснято 10 сезонов.

За это время в сериале "гостили" самые разные знаменитости, и к этому длинному списку в ближайшем будущем присоединится миллиардер, IT-легенда и со-основатель Microsoft Билл Гейтс. Сообщается, что он снимется в текущем, 11-м сезоне, в одном из мартовских эпизодов.

Кроме этого, мы писали, что Билл Гейтс назвал журналу Time свои любимые интернет-ресурсы для учебы. Среди них – Khan Academy, Code.org, The Teaching Company и Big History Project.
видео, билл гейтс, шоу, конфуз, позор, забавные новости, интересные новости

Вы сейчас просматриваете новость "Билл Гейтс опозорился на популярном шоу: опубликовано видео". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Подростков разоблачили. Фото: кадр из видео

"Самый высокий в мире мужчина" не смог посмотреть кино: забавное видео

19 Февраля, 12:12

"Очень высокий человек" не смог попасть в кинотеатр на сеанс

Fun

Страсти разгорелись на городской площади. Фото: Pixabay

Девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео

15 Февраля, 11:00

Люди стали свидетелями того, как разбивается сердце молодого человека
Загрузка...

Fun

Девушка стала синей. Фото: pixabay

Красотка стала синей после принятия ванны

Вчера, 14:01

Фотографии Ребеки Батлер облетели весь мир и продолжают шокировать

Fun

Голая свадьба состоялась в эфире ток-шоу. Фото: pixabay

Жених и невеста "случайно" обвенчались в трусах: видео прямого эфира

15 Февраля, 12:54

Молодожены говорят, что этот День святого Валентина они не забудут никогда
Загрузка...