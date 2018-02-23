Билл Гейтс опозорился на популярном шоу: опубликовано видео

Американский миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары.

Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес", пишут западные СМИ. Миллиардер не справился с вопросом о стоимости товаров для дома в американских супермаркетах. Биллу Гейтсу показали пять популярных среди американцев продуктов, в частности, рисовую смесь, сырную тарелку и зубную нить, а потом попросили угадать цены. Миллиардер называл суммы, значительно превышающие их реальную стоимость. Когда ему назвали их реальную стоимость, Гейтс очень удивился таким низким ценам в супермаркетах.

Напомним, Билл Гейтс сыграет в популярном сериале.

Большинство СМИ писало ранее, что популярные сериал "Теория большого взрыва" был на грани закрытия. Однако за 10 с лишним лет существования этой долгоиграющей ленты было отснято 10 сезонов.

За это время в сериале "гостили" самые разные знаменитости, и к этому длинному списку в ближайшем будущем присоединится миллиардер, IT-легенда и со-основатель Microsoft Билл Гейтс. Сообщается, что он снимется в текущем, 11-м сезоне, в одном из мартовских эпизодов.

Кроме этого, мы писали, что Билл Гейтс назвал журналу Time свои любимые интернет-ресурсы для учебы. Среди них – Khan Academy, Code.org, The Teaching Company и Big History Project.