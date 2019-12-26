Билл Гейтс подарил незнакомке и ее коту 37 кг подарков: видео

Миллиардер отправил девушке 41 презент, учитывая все ее интересы

Билл Гейтс подарил американке 41 подарок на Рождество Фото: Eugene Zhyvchik / Unsplas

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в очередной раз поучаствовал в игре "Тайный Санта" на Reddit. В этом году ему достался пользователь под ником szor – это 33-летняя Шелби из штата Мичиган (США). Миллиардер отправил девушке 41 подарок, учитывая все ее интересы, и даже узнал, что у нее есть кот.

Миллиардер прислал девушке 37 килограммов подарков Фото: Reddit

К слову, того, кто попадается Биллу Гейтсу в качестве получателя подарков, называют "главным везунчиком Reddit". Ведь к выбору своих презентов сооснователь Microsoft подходит очень серьезно.

Смотрите видео: как получать желанные подарки

Итак, самые интересные подарки, которые получила девушка от Билла Гейтса:

Огромное количество сувениров из "Твин Пикса" – среди них копии сценариев, футболка и фирменная куртка, в которой ходили участники съемочной группы во время второго сезона;

Рукописная книга "Великий Гэтсби" и несколько книг, которые понравились самому Гейтсу в 2019 году;

Конструктор LEGO с Хогвартсом и рождественский колпак в стиле Гарри Поттера;

Плед в стиле игры The Legend of Zelda;

Игра "Преступление котов" – лазерная указка, игрушечная мышка и упаковка корма.

Подробно о всех подарках Шелби рассказала в отдельном видео:

"Тайный Санта" – рождественская церемония анонимного обмена подарками группой людей. Эта игра известна под названием "Секретный Санта" в США, Канаде и Великобритании и под названием "Крис Киндл" в некоторых других странах содружества.

Игра в "Тайного Санту" на Reddit – одна из самых масштабных в интернете. Каждый год там собираются десятки тысяч участников со всего мира.

Напомним, "Сегодня" рассказывали о лучших подарках детям на Новый год 2020. Кроме этого, мы писали, что подарить парню на зимние праздники.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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