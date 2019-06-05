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Билла Гейтса застукали за работой на кассе фастфуда: забавное видео

Миллиардер обслуживал клиентов в одном из заведений фастфуда Dairy Queen

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:41
Билл Гейтс Фото: facebook.com/pg/BillGates
Билл Гейтс
Фото: facebook.com/pg/BillGates

Американский миллиардер, а также основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс на своем официальном канале в YouTube разместил забавное видео, на котором он вместе с инвестором Уорреном Баффетом отрабатывают смену в качестве стажеров в одном из заведений фастфуда Dairy Queen в Омахе. На видео показано, как бизнесмены стоят на кассе, приветствуют клиентов и продают им закуски. 

Смотрите видео: Билла Гейтса сняли в очереди за бургерами

"Билл неплохо справлялся на кассе, а Уоррен хорошо присваивал его заслуги. Но в целом я бы их нанял", – отметил один из служащих кафе.

Как сообщается, попробовать себя в новой роли миллиардеры решили ради развлечения, посетив до этого собрание руководства холдинга Berkshire Hathaway (фастфуд принадлежит ему), генеральным директором которого является Баффет.

Смотрите видео: Билл Гейтс и Уоррен Баффет поработали в фастфуде

Ранее "Сегодня" писали, что в январе 2019 года появилась фотография, на которой Билл Гейтс стоит в очереди у ресторана быстрого питания Dick's Drive-in. Также ранее Билл Гейтс и Уоррен Баффет рассказыли, как развить свои способности.

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Источник: Сегодня
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