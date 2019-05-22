"Битва титанов?" В ручье обнаружили аллигатора и мертвую акулу: фото

Американские чиновники утверждают, что им неизвестно, кто выбросил акулу в водоем

В США акула и аллигатор найдены в одном водоеме Фото: Depositphotos

Чиновники из округа Алачуа, штат Флорида (США), разместили на официальной странице в Twitter фотографию аллигатора и умершей акулы, которых ранее нашли в ручье Лейк-Форест-Крик (Lake Forest Creek). Депутаты напомнили местным жителям, что в этом водоеме не водятся акулы. Они считают, что двухметрового хищника перед тем, как выбросить в ручей, неизвестные поймали в другом месте.

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"Мы надеемся, что кто-то из очевидцев позвонит нам, чтобы сообщить более конкретную и подробную информацию. Сейчас мы знаем только то, что акулу выбросили в Лейк-Форест-Крик уже мертвой. Как это произошло, и кто это сделал – остается для нас загадкой", – написали чиновники в ответ на комментарий под постом одного из пользователей Twitter, который попросил у них сообщить дополнительную информацию.



"Была жесткая битва? Да, я знаю, что это маловероятно, но я бы, конечно, посмотрел на схватку титанов", – написал один из юзеров.

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Ранее "Сегодня" писали о том, как в США на пляже в Массачусетсе нашли мертвую белую акулу, которую также называют акулой-людоедом. Кроме этого, мы сообщали, как акула неожиданно выбросилась на пляж: невероятные фото и видео.

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