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"Битва титанов?" В ручье обнаружили аллигатора и мертвую акулу: фото

Американские чиновники утверждают, что им неизвестно, кто выбросил акулу в водоем

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:14
В США акула и аллигатор найдены в одном водоеме
В США акула и аллигатор найдены в одном водоеме
Фото: Depositphotos

Чиновники из округа Алачуа, штат Флорида (США), разместили на официальной странице в Twitter фотографию аллигатора и умершей акулы, которых ранее нашли в ручье Лейк-Форест-Крик (Lake Forest Creek). Депутаты напомнили местным жителям, что в этом водоеме не водятся акулы. Они считают, что двухметрового хищника перед тем, как выбросить в ручей, неизвестные поймали в другом месте.

Смотрите видео: в Австралии серфер голыми руками отбился от четырехметровой акулы

"Мы надеемся, что кто-то из очевидцев позвонит нам, чтобы сообщить более конкретную и подробную информацию. Сейчас мы знаем только то, что акулу выбросили в Лейк-Форест-Крик уже мертвой. Как это произошло, и кто это сделал – остается для нас загадкой", – написали чиновники в ответ на комментарий под постом одного из пользователей Twitter, который попросил у них сообщить дополнительную информацию. 
 

"Была жесткая битва? Да, я знаю, что это маловероятно, но я бы, конечно, посмотрел на схватку титанов", – написал один из юзеров. 

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Ранее "Сегодня" писали о том, как в США на пляже в Массачусетсе нашли мертвую белую акулу, которую также называют акулой-людоедом. Кроме этого, мы сообщали, как акула неожиданно выбросилась на пляж: невероятные фото и видео

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Источник: Сегодня
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