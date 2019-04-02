Бизнесмен продает роскошный особняк за 59 евро

Рыночная стоимость дома 250 тысяч евро

Трехэтажный дом расположен в Карапелле- Фото: Depositphotos

Британский бизнесмен Джейми Эббот решил продать трехэтажный особняк за 59 евро. После безуспешных попыток продать свою итальянскую виллу решил разыграть ее в лотерею. Об этом британец сообщил на своей странице в Facebook.

Трехэтажный дом расположен в Карапелле-Кальвизио рядом с национальным парком Гран-Сассо в Абруццо. Особняк оформлен в старинном стиле: в нем три спальни, две ванные комнаты и терраса в саду. Рыночная стоимость дома 250 тысяч евро, но его можно получить, купив лотерейный билет за 59 евро. Кроме этого, победителя также ждет оплаченный перелет из любой точки Европы.

Все нотариальные расходы Эббот возьмет на себя.Второй победитель получит 11 770 евро, а еще пятеро – корзину с едой и вином из Абруццо. Всего британец создал 6 тысяч билетов, и их все уже раскупили. Жеребьевка состоится в конце октября.

Напомним, ране стало известно, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином. Роскошный кемпер представили на международной выставке трейлеров и товаров для отдыха Florida RV SuperShow. Также мы писали, что американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду.

Смотрите видео: в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram