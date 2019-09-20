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Благодаря случайности мужчина получил полмиллиона долларов

Американец планирует потратить денежный приз на покупку нового автомобиля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Американец сорвал джекпот в лотерею
Американец сорвал джекпот в лотерею
Фото: Depositphotos

46-летний мужчина из американского штата Мичиган купил лотерейный билет по дороге к матери и сорвал джекпот – полмиллиона долларов. Победитель планирует потратить денежный приз на покупку нового автомобиля и путешествие по Мичигану. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Житель США купил билет мгновенной лотереи на заправке. Вернувшись в машину, он тут же проверил результаты розыгрыша, и узнал, что стал богачом.

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

"Я не поверил своим глазам и просканировал билет в магазине. Все это оказалось правдой. В голове не укладывалось! – вспоминает мужчина. – Не так часто играю в лотерею, но билет 24 Karat Gold привлек мое внимание. Тогда я и решил рискнуть".

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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