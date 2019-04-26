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Благодатный огонь 2019: священник раскрыл тайну, как это происходит

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, говорят верующие

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:25
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Фото: Getty Images

Ежегодно в Великую субботу, которая отмечается за день до Пасхи, в Иерусалимском храме Гроба Господня происходит схождение Благодатного огня. В богослужении, предшествующему церемонии, принимают участие Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей. 

"Сегодня" пишут об истории, обычаях и традициях схождения Благодатного огня перед Пасхой

Благодатный огонь: обычаи и традиции

Как правило, уже накануне Великой субботы, в пятницу вечером христиане со всего мира собираются в храме Гроба Господня. После богослужения, которое заканчивается крестным ходом в Кувуклию, в храме гасятся все свечи, и верующие ожидают великого чуда. 

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Фото: Getty Images

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление накануне православной Пасхи по молитвам патриарха, духовенства и тысяч паломников называют "чудом схождения Благодатного огня".

Как появляется Благодатный огонь

В 2018 году представитель армянской патриархии Самуил Агоян рассказал в репортаже телеканала "Хадашот 2", как на самом деле зажигают Благодатный огонь в Храме Гроба Господня. Проповедник трижды присутствовал в Кувуклии при зажигании огня. Он заявил, что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. По словам Агояна, "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", и ничего мистического в этом процессе нет. "У них есть связки свечей, мы называем их факелы, и они поджигают их от масляной свечи и представляют его как благодатный огонь. Мы верим в чудеса, но я был там три раза, и это не чудо", – Самуил Агоян.

Против чудотворности явления Благодатного огня выступала католическая церковь – в 1238 году с несогласием выступил Папа Римский Григорий IX. Некоторые арабы также пытались доказать, что Благодатный огонь добывается при помощи средств и приспособлений, но прямых доказательств у них не было. Современные исследователи считают, что огонь можно добыть искусственно, но не исключают и самовозгорание химических смесей и веществ.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Фото: Getty Images

Корреспонденты "Сегодня" уже много лет отправляются в Иерусалим, чтобы стать свидетелями чуда схождения Благодатного Огня. Традицию продолжаем в этом году. Наша съемочная группа уже на священной земле. Эмоциями поделимся и с вами – в субботних выпусках новостей в 15:00 и 19:00.

Смотрите видео: как в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь

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Источник: Сегодня
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