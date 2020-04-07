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Благовещение-2020: что можно делать и самые важные запреты дня

Узнайте, как правильно провести Благовещение-2020, что можно, а что категорически нельзя делать

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:34

Благовещение Пресвятой Богородицы 2020 празднуем сегодня, 7 апреля. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего. 7 апреля существует целый ряд важных запретов, например, на Благовещение нельзя вязать или шить, готовить, а также стричься. На Благовещение "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет", говорят в народе.

Сегодня.Lifestyle пишут, как правильно провести Благовещение-2020, что можно, а что категорически нельзя делать 7 апреля, а также о самых важных приметах, обычаях, традициях и ритуалах этого большого праздника.

Благовещение-2020: что можно делать в праздник

  • Сегодня, 7 апреля, важно отложить мирские дела и посвятить время молитве. Главное – не погрязнуть в суете, заботах, гневе, раздражении. Встретить этот праздник нужно с радостью и благодарностью.

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  • В Благовещение можно причащаться, совершать таинство Крещения. Однако следует помнить, что сейчас в Украине действуют ограничения из-за карантина.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2020 празднуем 7 апреля
Благовещение Пресвятой Богородицы 2020 празднуем 7 апреля
Фото: Depositphotos

  • Церковь благословляет любую помощь нуждающимся – благотворительность, волонтерство, пожертвования.

Смотрите видео, как верующие восточного обряда отмечают Благовещение:

  • На Благовещения есть традиция отпускать в небо белых голубей. Она восходит к народной и означает встречу весны. Белые голуби в небе еще связывают со Святым Духом, который в виде птицы сошел на Господа в Иордане во время крещения.
  • В этот день можно есть только рыбу и морепродукты, алкоголь и мясо находятся под запретом.

7 апреля важно посвятить время молитве
7 апреля важно посвятить время молитве
Фото: Depositphotos

  • Девушки раньше в день этого праздника искали подснежники. Они верили, что если найти этот цветок, то в этом же году выйдешь замуж.

Запреты на Благовещение-2020

  • На Благовещение нельзя тяжело работать, убивать животных, веселиться и проводить шумные забавы.
  • К запретам этого дня относятся и сквернословие, ссоры, нельзя обижать людей или животных, желать кому-то зла и думать о плохом.

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  • Плохой приметой считается также давать что-то в долг на Благовещение.

Приметы о погоде на Благовещение-2020

  • 7 апреля тщательно следили за погодой. Если в этот день был дождь, то готовились к хорошему урожаю ржи, а если гроза – верили, что уродятся орехи.
  • Если на Благовещение будет хорошая погода – будет хороший урожай.
  • Гроза в день и вечер Благовещения свидетельствует, что в этом году будет очень много орехов.
  • А вот если будет падать дождь, то осенью будет очень богатый урожай грибов.
  • Если на небе не удалось посчитать ни одной ласточки, значит, весна будет холодная и еще не скоро начнет теплеть.
  • Если на Благовещение солнце восходит на чистом небе, то весна ранняя, если в полдень – средняя, если ясно вечером – поздняя.
  • В этот день ожидали ветер, иней и туман – это сулило хороший урожай.
  • Рыбаки надеялись, что в этот день будет дождливая погода – это к хорошему улову на весь год.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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