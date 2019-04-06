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Благовещение 2019: обряды приметы и поверья к празднику

Сегодня.Lifestyle расскажет вам о том, какие есть обряды и приметы на Благовещение Пресвятой Богородицы

Ежегодно православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Сайт Сегодня.Lifestyle расскажет вам о том, какие есть обряды и приметы на Благовещение Пресвятой Богородицы.

Благовещение 2019 Фото: Pixabay

Приметы и поверья на Благовещение Пресвятой Богородицы

Если на Благовещение еще не прилетели ласточки, то весна будет поздняя и холодная.

Заморозки на Благовещение — к богатому урожаю.

Если 7 апреля пошел дождь, значит лето будет засушливым.

На Благовещение дождь — родится рожь.

Какая погода стоит на Благовещение, такая будет и на Пасху.

Сильный мороз на Благовещение – урожай на грибы.

На Благовещение весна зиму поборола.

Ветер, иней и туман – год будет урожайным.

Гроза на Благовещение – к теплому лету и урожаю орехов.

Обряды в день Благовещения Пресвятой Богородицы

Традиционно в этот день осуществляли специальные обряды, которые имели важные ритуальные роли и занимали особенное место в культуре. Например, на Благовещение Великий пост не так строг: верующим разрешено послабление – можно есть рыбные блюда, употреблять в пищу оливковое масло и выпить немного вина.

В этот день Бог благословляет все живое на Земле, и даже целебная сила лекарственных растений удваивается. Поэтому собирать травы стоит именно на Благовещение – они обязательно помогут в борьбе с недугами.

В Благовещение женщины исполняют такой ритуал на счастье в доме: нужно в течение дня 40 раз назвать мужа "милым" — и весь следующий год в семье будет мир и счастье.

Напомним, Благовещение Пресвятой Богородицы – это один из 12 главных (двунадесятых) праздников, православные украинцы ежегодно отмечают 7 апреля, воскресенье.

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