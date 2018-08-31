Близнецы после рождения помещались на ладонь: как они выглядят сейчас

Каждый из мальчиков весил по 450 граммов

Близнецы чудом выжили после родов. Фото: pixabay

Недоношенные близнецы, которые родились на 24-й неделе беременности в Англии, выжили вопреки прогнозам врачей. Каждый из мальчиков весил по 450 граммов, и надежда на то, что они выкарабкаются, была крайне мала. Поэтому их родителям, Чарли и Харви Баркерам, посоветовали ждать худшего, сообщает Mirror.

Но сильные братья, которые были настолько маленькими, что помещались на ладошке своей мамы, доказали, как все ошибались на их счет. Они появились на свет в мае 2017 года, но только осенью родители смогли забрать их домой. Сейчас мальчикам по 15 месяцев, и они абсолютно здоровы.

"Их шансы были настолько малы, что нам сказали, что все может измениться за час, и посоветовали не строить долгосрочных планов. Они оба — маленькие бойцы, которые доказали обратное. Я ими очень горжусь", – сказала мама детей.

Именно до 24-й недели в Англии, Уэльсе и Шотландии разрешено проводить аборты. И теперь мама близнецов борется за то, чтобы этот возраст был уменьшен.

Напомним, в Индии родились сиамские близнецы непонятного пола. Они были соединены в области живота и гениталий. Местные врачи после медосмотра так и не смогли определить их пол. По их словам, все станет понятно лишь после того, как новорожденных разъединят.

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