Блогер показал на видео "затонувший город"

Длина "города" 1,6 километра, а ширина – вдвое меньше

Блогер обнаружил якобы древний город. Фото: pixabay

На YouTube появилось интересное видео, в котором автор под ником MrMBB333 утверждает, что нашел древний затонувший город возле Лос-Анджелеса, США. Видеодоказательства он представил на опубликованной записи.

Блогер воспользовался сервисом Google Earth и нашел необычное место. Оно располагается на глубине около 30 метров под водой в полутора милях от суши.

Впадина правильных форм с ровными линиями расположена возле Лос-Анджелеса. Длина "города" 1,6 километра, а ширина – вдвое меньше. Автор видео уверен, что нашел затонувший город. Как пример блогер показал принцип строения древних римских сооружений, которые также имели правильные геометрические формы.

За несколько дней видео собрало чуть больше 45 тысяч просмотров.

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