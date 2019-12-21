"Боевой танец" сурикатов попал на видео

Исследователи наблюдали за животными в пустыне Калахари

Сурикаты Фото: breakingnews

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета изучили поведение сурикатов, описав их межгрупповую агрессию. Эксперты выяснили, что члены одного клана при встрече с другим кланом исполнили "боевой танец". Зверьки выпрямляют хвосты, распушивают на нем мех и прыгают. Видео, на которое попали эти животные, опубликовало издание Daily Mail.

Ученые предположили, что смысл этих действий в том, что группа визуально кажется более многочисленной и устрашающей. Помимо "боевого танца", в противостоянии, которое длится около 20 минут, сурикаты проявляют еще шесть типов поведения: наблюдение, преследование, отказ от взаимодействия, раскапывание норы конкурентов и вовлечение в агрессивный физический контакт.

Смотрите видео: в США еноты сбежались на звук флейты

Исследователи наблюдали за группами сурикатов в пустыне Калахари в Южно-Африканской Республике начиная с января 2008 по февраль 2019 года.

Сурикаты (Suricata suricatta) – мелкие хищники из семейства виверровых, ближайшие родственники мангустов. Ученые утверждают, что это самые опасные и кровожадные млекопитающие на Земле.

В конце мая в Одесском зоопарке поселились новые питомцы – сурикаты. В зверинце решили показать, как живется у нас экзотическим животным и опубликовали на своем YouTube-канале милое видео об этих зверьках.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.