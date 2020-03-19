Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось

По словам мужчины, у него появились сильные боли в легких

39-летний житель Великобритании по имени Джастин, у которого диагностировали заражение коронавирусной инфекцией, рассказал общественности о первых симптомах заболевания, а также о том, как оно протекает и что чувствует инфицированный человек.

По словам мужчины, ему стало плохо четвертого марта – "появились сильные боли в легких, стало трудно дышать и болела голова". Ситуацию усложняет тот факт, что он болеет сахарным диабетом первого типа. После неожиданного обморока британцу пришлось обратиться в больницу.

"Медики сказали, что у меня грипп, выдали ингалятор, "Тамифлю" и отправили домой, – рассказывает мужчина в интервью изданию Daily Mirror. – Они попросили, чтобы я снова обращался, если мне станет хуже, и мне пришлось это сделать. Было очень больно дышать. Когда иду в туалет, ощущение, будто бегу марафон".

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После второго визита в клинику у британца нашли коронавирус SARS-CoV-2. Пока болезнь протекает легко, мужчина и его семья находятся на домашнем карантине.

Джастину приходится постоянно следить за уровнем насыщения крови кислородом.

Джастин из Великобритании Фото: twitter.com/jwdaddy80

Коронавирус – возбудитель заболевания, которое передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека или животного. Его симптомы – повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухань. Болезнь распространилась по всему миру, включая Украину.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины сообщает, что в нашей стране есть 16 положительных результатов на COVID-19. В Черновицкой области – 10, в Житомирской – 1, в Киевской – 2, в Донецкой – 1, в городе Киеве – 2.

ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

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