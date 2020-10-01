Болтливые попугаи разругались с посетителями британского зоопарка

Птиц пришлось изолировать от людей из-за нецензурной лексики

В британском графстве Линкольншир пришлось изолировать от людей пятерых серых африканских попугаев. Как выяснилось, птицы постоянно повторяли нецензурные слова. Об этом сообщает газета Independent.

По словам сотрудников парка, во время карантина из-за пандемии коронавируса птицы находились в одной комнате и постоянно ругались друг с другом. Однако после открытия парка для посетителей они "переключились" на посетителей. Из-за этого слишком болтливых птиц пришлось изолировать.

Сейчас провинившихся пернатых поместили в вольер к другим птицам. Специалисты надеются, что контакт с другими птицами пойдет им на пользу.

В Великобритании попугаев изолировали из-за сквернословия Фото: Unsplash

"На протяжении 25 лет работы в парке я часто видел подобные инциденты, – рассказывает изданию Lincolnshire Live директор парка дикой природы Стив Николс. Он отметил, что попугаи "смешили сотрудников и помогали им немного отвлечься".

Напомним, в зоопарке английского Бостона (графство Линкольншир) уже полтора года живет необычный попугай по кличке Чико. Девятилетняя птица удивляет посетителей восхитительным исполнением песен западных поп-икон.

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Кроме этого, мы писали, что попугай без перьев собрал 42 миллиона просмотров. Птица энергично станцевала на плече у хозяина.

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