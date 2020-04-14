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Борьбу львов за власть в прайде сняли на видео: захватывающие кадры

На видео взрослый лев с пышной гривой атакует самца помоложе

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:36

Американец Брайан Аэри, который успел побывать в южноафриканском национальном парке Крюгера незадолго до введения в ЮАР карантинных мер, снял захватывающие кадры борьбы львов за власть в прайде. Ролик появился в Instagram-аккаунте Latest Sightings – Kruger.

По словам экспертов, вожаки львиного прайда могут изгонять молодых самцов, если сочтут их угрозой. Львы охотятся на участках, площадь которых составляет десятки квадратных километров. Защита этой территории – одна из основных функций самцов. Охотой, как правило, занимаются самки, а самцы подключаются к ней лишь изредка. Например, когда нужно убить особенно сильную жертву.

INSTAGRAM

В начале обнародованного ролика взрослый лев с пышной гривой набрасывается на самца помоложе. Тот огрызается, но после склоняет голову и уходит прочь.

Смотрите видео: лев набросился на испуганную крымчанку

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Напомним, ранее в Сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Кроме этого, мы писали, что во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов.

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Источник: Сегодня
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