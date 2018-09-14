Бордель с секс-куклами поспешили закрыть: причина вызывает смех
Полиция провела в публичном доме тщательный рейд
В Италии бордели с обычными проститутками находятся вне закона. Бизнесмены, огорченные этим фактом, нашли выход из сложившееся ситуации и открыли публичный дом с секс-куклами. Однако местная полиция поспешила оперативно закрыть заведение, ссылаясь на нарушение закона, сообщает The Daily Mail.
По данным издания, владельцев заведения уличили в нарушении итальянских законов, касающихся аренды жилья. Кроме того, проверке подверглись куклы: местные органы здравоохранения захотели удостовериться, что предлагаемый товар тщательно обрабатывается после каждого использования.
В сентябре 2017 года сообщалось, что в Китае появилось мобильное приложение, которое позволяло брать секс-куклы напрокат. Сервис проработал два дня, а затем был закрыт по требованию властей.
Между тем, жительница Германии Эвелин Шварц открыла в городе Дортмунд заведение Bordoll, которое выдает посетителям секс-куклы во временное пользование с почасовой оплатой. По словам Шварц, в заведении бывают самые разные люди: от безработных, которые живут на государственное пособие, до судей. Многие приходят с женами, которые, как правило, ждут в автомобиле, пока мужчина развлекается с куклой. 70 процентов клиентов посещают Bordoll более одного раза.
А житель китайской провинции Гуйчжоу начал жить с семью секс-куклами.