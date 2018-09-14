Бордель с секс-куклами поспешили закрыть: причина вызывает смех

Полиция провела в публичном доме тщательный рейд

Публичный дом с секс-куклами временно закрыли. Фото: Depositphotos

В Италии бордели с обычными проститутками находятся вне закона. Бизнесмены, огорченные этим фактом, нашли выход из сложившееся ситуации и открыли публичный дом с секс-куклами. Однако местная полиция поспешила оперативно закрыть заведение, ссылаясь на нарушение закона, сообщает The Daily Mail.

По данным издания, владельцев заведения уличили в нарушении итальянских законов, касающихся аренды жилья. Кроме того, проверке подверглись куклы: местные органы здравоохранения захотели удостовериться, что предлагаемый товар тщательно обрабатывается после каждого использования.

В сентябре 2017 года сообщалось, что в Китае появилось мобильное приложение, которое позволяло брать секс-куклы напрокат. Сервис проработал два дня, а затем был закрыт по требованию властей.

Между тем, жительница Германии Эвелин Шварц открыла в городе Дортмунд заведение Bordoll, которое выдает посетителям секс-куклы во временное пользование с почасовой оплатой. По словам Шварц, в заведении бывают самые разные люди: от безработных, которые живут на государственное пособие, до судей. Многие приходят с женами, которые, как правило, ждут в автомобиле, пока мужчина развлекается с куклой. 70 процентов клиентов посещают Bordoll более одного раза.

А житель китайской провинции Гуйчжоу начал жить с семью секс-куклами.