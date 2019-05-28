Женщина с необычной внешностью вышла замуж: как выглядит ее избранник

Женщина на британском телевидении рассказала, как нашла свою вторую половинку

Литтл Бэр Шварц с мужем Фото: facebook.com/ThisIsLittleBear

В США состоялась свадьба бородатой женщины, которая просит называть себя Маленький Медведь Шварц, с 45-летним мужчиной по имени Тобиас Брэдик. Пара познакомилась в Facebook, сообщает Daily Mail.

Шварц в программе This Morning британского телеканала ITV призналась в том, что полтора года не могла найти подходящего человека и решила написать в соцсети, что ждет предложений от возможных ухажеров. На пост откликнулся Брэдик, годом ранее помогавший ей во время переезда. Он подозревал, что получит отказ, но опасения оказались напрасны. Вскоре они сыграли свадьбу.

Смотрите видео: удивительная любовь необычных людей

Женщина рассказывает, что растительность на лице не отпугнула от нее мужчин, но ей было сложно найти партнера для долгосрочных отношений. "Познакомиться с кем-то – не проблема, но мне важно, чтобы этого человека не пугало, что его будут видеть со мной, чтобы он не считал отношения с бородатой женщиной позором", – объяснила она.

Шварц с 45-летним мужем Тобиасом Брэдиком Фото: ITV

Сообщается, что Шварц с 14 лет страдала синдромом поликистозных яичников. Эта болезнь сопровождается повышенной секрецией андрогенов и эстрогенов, что вызывает появление растительности на лице. Долгое время она регулярно брила лицо и грудь, чтобы другие не знали о ее проблеме. В 31 год Шварц переехала в Сиэтл и решила отпустить бороду. Несмотря на все трудности, женщина даже побеждала в конкурсе бородачей.

Напомним, жительница Казахстана показала бороду, которую она растила 35 лет и ни разу не брила. Кроме этого, мы писали, как живет девочка с аномалией стремительного роста волос.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram