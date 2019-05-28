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Женщина с необычной внешностью вышла замуж: как выглядит ее избранник

Женщина на британском телевидении рассказала, как нашла свою вторую половинку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
Литтл Бэр Шварц с мужем Фото: facebook.com/ThisIsLittleBear
Литтл Бэр Шварц с мужем
Фото: facebook.com/ThisIsLittleBear

В США состоялась свадьба бородатой женщины, которая просит называть себя Маленький Медведь Шварц, с 45-летним мужчиной по имени Тобиас Брэдик. Пара познакомилась в Facebook, сообщает Daily Mail.

Шварц в программе This Morning британского телеканала ITV призналась в том, что полтора года не могла найти подходящего человека и решила написать в соцсети, что ждет предложений от возможных ухажеров. На пост откликнулся Брэдик, годом ранее помогавший ей во время переезда. Он подозревал, что получит отказ, но опасения оказались напрасны. Вскоре они сыграли свадьбу.

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Женщина рассказывает, что растительность на лице не отпугнула от нее мужчин, но ей было сложно найти партнера для долгосрочных отношений. "Познакомиться с кем-то – не проблема, но мне важно, чтобы этого человека не пугало, что его будут видеть со мной, чтобы он не считал отношения с бородатой женщиной позором", – объяснила она.

Шварц с 45-летним мужем Тобиасом Брэдиком
Шварц с 45-летним мужем Тобиасом Брэдиком
Фото: ITV

Сообщается, что Шварц с 14 лет страдала синдромом поликистозных яичников. Эта болезнь сопровождается повышенной секрецией андрогенов и эстрогенов, что вызывает появление растительности на лице. Долгое время она регулярно брила лицо и грудь, чтобы другие не знали о ее проблеме. В 31 год Шварц переехала в Сиэтл и решила отпустить бороду. Несмотря на все трудности, женщина даже побеждала в конкурсе бородачей.

Напомним, жительница Казахстана показала бороду, которую она растила 35 лет и ни разу не брила. Кроме этого, мы писали, как живет девочка с аномалией стремительного роста волос.

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