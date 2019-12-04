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Борщ – наш: суд в США признал блюдо украинским

Решение основано на информации Международного агентства International ISBN Agency

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:59
Американец доказал в суде, что борщ – это украинское блюдо
Американец доказал в суде, что борщ – это украинское блюдо
Фото: Depositphotos

37-летний американец Киллиан Деро Гоффман из Нью-Йорка возмутился вывеской заведения общественного питания в США, принадлежащего гражданам РФ, где было указано, что борщ – это российское блюдо. Мужчина подал в суд иск о намеренном обмане потребителей и доказал, что указанная в меню информация не соответствует действительности.

Смотрите видео, как осовременить традиционный украинский борщ:

"Нашел информацию, подтвержденную международным агентством (International ISBN Agency), где указано, что борщ – блюдо украинского происхождения. Это агентство очень уважают во всем мире, поэтому у судьи не было оснований сомневаться. В результате, буквально недавно суд вынес решение в мою пользу. Борщ – это украинское блюдо! А владельцы заведения были вынуждены убрать ложную информацию с витрины", – рассказал Киллиан в интервью изданию Expres.

Мужчина отметил, что у него были и личные мотивы такого поступка: Киллиан имеет украинские корни, изучает украинский язык и активно путешествует по Украине.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами. "Сегодня" также делились рецептом постного борща в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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