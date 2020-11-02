Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бортпроводник в самолете послал всех пассажиров и уволился (видео)

Сегодня, 09:43

Курьезный инцидент произошел в аэропорту Бен-Гурион в Израиле

28-летний бортпроводник авиакомпании British Airways Коннор Скэнлон в своей последний рабочий день перед увольнением ругал и посылал выходивших из самолета пассажиров.

Курьезный инцидент произошел в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Ролик опубликован в Instagram-странице стюарда.

Стюард Коннор Скэнлон
Стюард Коннор Скэнлон
Фото: Facebook

На обнародованном видео слышно, как Коннор Скэнлон благодарит и одновременно посылает путешественников, покидающих лайнер. "Всего доброго, спасибо вам и пошли на хрен", – говорит он.
Стоить отметить, что позже мужчина признался, что не должен был произносить нецензурных слов в адрес невинных туристов, пишет издание Debate.

Читайте также:
Неприличная поза пассажира самолета удивила попутчицу, фото

Как стало известно журналистам, сотрудник перевозчика таким образом решил показать миру, что он на самом деле думает о своей работе. Мужчина чувствовал, что бортпроводники стали жертвами несправедливой ситуации из-за пандемии.

Видео: Instagram

Напомним, ранее пассажирку самолета EasyJet, который 18 октября вылетал из Белфаста в Эдинбург, "выбросили" за борт и арестовали за нарушение порядка.

Смотрите видео: жена депутата устроила драку в самолете рейса "Москва-Бейрут"

Кроме этого, пенсионерку назвали худшей пассажиркой после того, как она напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Остановитесь, мужчина!" Пассажир решил покинуть самолет над Тихим океаном Курьез в аэропорту: девушка летела в Валенсию, а прилетела в Киев Пассажирка самолета кашляла на попутчиков и кричала, что все умрут. Ее "выбросили" за борт (видео)
видео Израиль самолет скандал
Реклама

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Вывезли в лес и заставили «отрабатывать»: Кристина Асмус
Вывезли в лес и заставили «отрабатывать»: Кристина Асмус

Популярные статьи

Вчера, 07:45Психология

Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 1 ноября: Скорпион будет звездой, а Стрельцу нужно держать рот на замке

31 октябряАфиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

31 октябряEvents

Сегодня празднуем Хэллоуин-2020 в Украине и мире

31 октябряШоу-бизнес

"Время и Стекло" отыграли последний прощальный концерт. Как это было

31 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 31 октября: Весам необходимы перемены, а Скорпионам – проявить инициативу

30 октябряШоу-бизнес

Свидание в стиле "50 оттенков серого" и банджи-джампинг: как прошел второй выпуск "Холостячки"

30 октябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу во втором выпуске

30 октябряFun

Что такое Хэллоуин: история возникновения праздника и его символа Джека-фонаря

30 октябряШоу-бизнес

Как менялись условия в "ВИА Гре" за 20 лет: вся правда от Алены Винницкой и Миши Романовой

30 октябряFood

Устрашающий десерт на Хэллоуин: печенье "Пальцы ведьмы"

30 октябряLifestyle

Как устроить вечеринку на Хэллоуин: лучшие игры и конкурсы с фото

30 октябряСтиль

Елизавете ІІ подарили вышиванку за 12 тысяч гривен: создали ее в Полтавской области

30 октябряFood

Сколько стоит самый дорогой борщ в Киеве? Мы попробовали со страусиным мясом – репортаж

30 октябряFun

Мышь спряталась под животом у кота. Видео с "реальными Томом и Джерри" стало хитом

30 октябряШоу-бизнес

Ирина Федишин впервые призналась, что они с мужем переболели коронавирусом: "Пили успокоительные"

Новости партнеров

Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Рецепт фантастичної шарлотки
Рецепт фантастичної шарлотки
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять