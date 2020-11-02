Бортпроводник в самолете послал всех пассажиров и уволился (видео)

Курьезный инцидент произошел в аэропорту Бен-Гурион в Израиле

28-летний бортпроводник авиакомпании British Airways Коннор Скэнлон в своей последний рабочий день перед увольнением ругал и посылал выходивших из самолета пассажиров.

Курьезный инцидент произошел в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Ролик опубликован в Instagram-странице стюарда.

Стюард Коннор Скэнлон Фото: Facebook

На обнародованном видео слышно, как Коннор Скэнлон благодарит и одновременно посылает путешественников, покидающих лайнер. "Всего доброго, спасибо вам и пошли на хрен", – говорит он.

Стоить отметить, что позже мужчина признался, что не должен был произносить нецензурных слов в адрес невинных туристов, пишет издание Debate.

Как стало известно журналистам, сотрудник перевозчика таким образом решил показать миру, что он на самом деле думает о своей работе. Мужчина чувствовал, что бортпроводники стали жертвами несправедливой ситуации из-за пандемии.

Видео: Instagram

Напомним, ранее пассажирку самолета EasyJet, который 18 октября вылетал из Белфаста в Эдинбург, "выбросили" за борт и арестовали за нарушение порядка.

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Кроме этого, пенсионерку назвали худшей пассажиркой после того, как она напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP.

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