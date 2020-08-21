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Борются с пандемией: чиновники установили гроб посреди столицы, фото

Сегодня, 11:52

Они хотят привлечь внимание местных жителей к проблеме распространения коронавируса

В Джакарте, столице Индонезии, посреди города поставили гроб с надписью "Жертва COVID-19". Таким образом чиновники хотят привлечь внимание местных жителей к проблеме распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает издание WIO News.

На доске под гробом написано последнее количество больных и умерших от коронавируса. Рядом с ней стоит манекен в защитном костюме.

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"Несмотря на то, что число новых случаев заражения продолжает расти, люди игнорируют протоколы безопасности, – рассказывает глава одного из районов Джакарты. – Установка гроба помогает людям быть в курсе ситуации, чтобы они могли изменить свое поведение".

К слову, в Индонезии самый высокий уровень смертности от коронавируса в Юго-Восточной Азии. В стране на данный момент зарегистрировано более 147 тысяч случаев заражения.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения начала использовать образ мистера Бина в социальной рекламе о пандемии коронавируса. По словам директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, COVID-19 влияет на все сферы жизни человека, "и необходимо использовать все имеющиеся инструменты и возможности для обмена информацией о спасении жизни".

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Кроме этого, "Сегодня" писали, как в Киеве на трамвайном маршруте № 33к неизвестные избили водителя в ответ на просьбу надеть маски в транспорте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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фото Индонезия гроб коронавирус
Источник: twitter.com/WIONews
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