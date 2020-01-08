"Боже, помоги": на месте крушения украинского самолета нашли записку пассажира
Послание написано на языке фарси, на котором говорит большая часть населения Ирана
Среди обломков самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, разбившегося 8 января в Тегеране (Иран), спасатели нашли рукописную записку студента. Фото опубликовал Telegram-канал Mash.
Послание написано на языке фарси, на котором говорит большая часть населения Ирана. Отмечается, что в записке студент просит у Бога помощи со сдачей экзаменов. "Помоги, Боже", – написал он.
По предварительной информации, значительная часть погибших – студенты из Канады, которые возвращались на учебу после рождественских каникул.
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Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана и Канады. В результате крушения погибли 11 украинцев. Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.
К слову, на месте крушения спасатели уже нашли "черный ящик" самолета. В руководстве Boeing заявили, что они изучают информацию о крушении украинского самолета их производства.
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