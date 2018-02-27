Бразильцы увидели солнце с двумя кольцами: появилось видео

Сегодня, 14:19

Фотографии и видео местные жители выкладывали в соцсетях

Гало. Фото: pixabay
Гало. Фото: pixabay

Уникальное природное явление увидели в небе жители жители Бразилии. Этот оптический феномен представляет собой кольцо или кольца вокруг солнца и по-научному называется гало. Фотографии и видео местные жители выкладывали в социальных сетях и на YouTube.

Гало чаще всего появляется вокруг солнца и луны, а иногда и других ярких источников, например, уличных фонарей.

На кадрах видны два кольца вокруг светила, внешнее теряется в облаках. Гало можно было наблюдать в штате Санта-Катарина.

Напомним, жители Донбасса увидели в небе странное явлениеСогласно народным приметам, появление радуги зимой предвещает морозы и снег.  Эти народные наблюдения имеют под собой вполне научное объяснение. Гало появляется на небе по трем причинам: при безоблачном небе, низкой температуре и высокой влажности. Эти факторы как раз совпадают при смене погоды, а также при приближении снежного бурана или сильных морозов.

Кроме этого, утром 26 декабря недалеко от Станицы Луганской можно было увидеть за необычное сияние в небе. Странное явление сняла на фото местная жительница Светлана, которая и опубликовала их на страничке "Регион 13 – Луганск" в Facebook. Она утверждает, что на фото изображено второе сияющее облако, поскольку первое она не успела сфотографировать.

Также мы писали, что в Австралии удалось снять на видео редкое природное явление, которое называют паутинной молнией.
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"Сегодня"

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