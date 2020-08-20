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Бразильская пара не отключила Zoom и занялась любовью

Сегодня, 05:55

Другие участники онлайн-собрания увидели, как он вступает в интимную связь со своей партнершей

Один из участников муниципального совета в бразильском городе Рио-де-Жанейро забыл отключить программу для видеоконференций Zoom и в прямом эфире занялся сексом со своей девушкой. Об этом сообщает газета Metro.

По информации издания, один из линейных сотрудников муниципального совета (его имя не называется) посреди онлайн-встречи решил покинуть конференцию, но забыл выключить камеру. Другие участники собрания увидели, как он вступает в интимную связь со своей партнершей.

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Семь членов совета продолжили дискуссию, не смотря на происходящее. Сотрудника, едва не сорвавшего собрание, отсоединили. После этого конференция продлилась четыре часа. Был ли наказан виновник инцидента, – пока неизвестно.

Скріншот: Newsflash

Напомним, это уже не первая курьезная история, произошедшая во время Zoom-конференций. Американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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