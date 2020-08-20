Бразильская пара не отключила Zoom и занялась любовью

Другие участники онлайн-собрания увидели, как он вступает в интимную связь со своей партнершей

Один из участников муниципального совета в бразильском городе Рио-де-Жанейро забыл отключить программу для видеоконференций Zoom и в прямом эфире занялся сексом со своей девушкой. Об этом сообщает газета Metro.

По информации издания, один из линейных сотрудников муниципального совета (его имя не называется) посреди онлайн-встречи решил покинуть конференцию, но забыл выключить камеру. Другие участники собрания увидели, как он вступает в интимную связь со своей партнершей.

Семь членов совета продолжили дискуссию, не смотря на происходящее. Сотрудника, едва не сорвавшего собрание, отсоединили. После этого конференция продлилась четыре часа. Был ли наказан виновник инцидента, – пока неизвестно.

Скріншот: Newsflash

Напомним, это уже не первая курьезная история, произошедшая во время Zoom-конференций. Американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво.

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