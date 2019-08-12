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Британцы высмеяли прическу молодого преступника: фото

Джермейна Тейлора раскритиковали из-за необычной внешности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Прическа преступника рассмешила сеть
Прическа преступника рассмешила сеть
Фото: Depositphotos

Фотография 21-летнего Джермейна Тейлора, появившаяся в официальной Facebook-группе полиции города Гвент (Уэльс, Великобритания), стала вирусной и собрала десятки тысяч комментариев. Пользователи сети под этим снимком начали смеяться над прической молодого преступника. 

В сентябре 2017 года мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за сбыт наркотиков. В декабре следующего года преступник вышел по условно-досрочному освобождению, однако вновь преступил закон и скрылся.
 

Правоохранители запросили у пользователей сети любую информацию о Тейлоре, однако юзеры обратили внимание на его прическу. "Кажется, его волосы тоже пустились в бега", – написал комментатор под ником Ник Слик Мик, подчеркивая лысину беглеца. "Моя родословная и в сравнение не идет с его "древом" на голове", – глумился Каллум Дафф.

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 "Просим вас не забывать, что оскорбления людей в социальных сетях противозаконны. Советуем быть аккуратнее. Ваши грубые высказывания могут заинтересовать следователей", – написали правоохранители спустя сутки после публикации.

Ранее "Сегодня" писали о 28-летнем актере Кристиано Брага из бразильского штата Минас-Жерайс, который жалуется на трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за "слишком шикарных волос" длинной в 70 сантиметров. Кроме того, мы рассказывали, как живет девочка с аномалией "синдром непослушных волос".

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