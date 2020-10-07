Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде

Рекламный щит обошелся британцу в 425 фунтов стерлингов (15 тысяч гривен)

Британец Марк Роф разместил в Манчестере свою фотографию на билборде с целью найти свою любовь. Кроме фотографии на рекламе была также надпись-призыв для девушек. Что написал парень и удалось ли ему с кем-то познакомиться – читайте далее.

30-летний британец написал на билборде со своим снимком "Одинокие? Встречайтесь с Марком. Может, это знак, который вы ждали" и добавил ссылку на сайт, который создал для обратной связи. Там парень описал себя как "очень красивый и скромный".

Интересно, что такая самопрезентация британского холостяка заинтересовала более тысячи девушек. И любовь таки нашлась. Ею стала писательница, которая младше Марка на два года.

Марк с девушкой Фото: twitter/Mark Rofe

К слову, рекламный щит обошелся британцу в 425 фунтов стерлингов (15 тысяч гривен).

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