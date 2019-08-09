Британка купила необычного щенка с шестью лапами: видео

Собака по кличке Ру впервые выйдет на улицу на благотворительной ярмарке

В Англии родилась собака с шестью лапами Фото: SWNS

33-летняя жительница британского графства Эссекс по имени Лорен Сэлмон купила у заводчиков необычную собаку с шестью лапами. Объявление о продаже женщина нашла в интернете благодаря сын Люку. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

"Это была любовь с первого взгляда, – рассказывает женщина. – Мы назвали щенка Ру, так как он из-за анатомических аномалий похож на кенгуру.

У щенка Ру – шесть лап Фото: SWNS

Лорен Сэлмон заметила, что Ру испытывает некоторые трудности с ходьбой из-за своих особенностей, и решила обратиться к ветеринару. Сейчас они с сыном Люком ожидают от него ответа. Сэлмон признается, что для ее ребенка, который страдает от псориаза и насмешек со стороны ровесников, Ру стала настоящим другом. У семьи также есть и другие питомцы, с которыми пес пока не контактировал.

Смотрите видео: обиженный пес разжалобил хозяйку и развеселил соцсети

Собака впервые выйдет на улицу на благотворительной ярмарке, которая состоится в медицинском учреждении, где работает Сэлмон. "Она будет самым главным звездным гостем. Кто сможет пройти мимо и устоять перед ней?" – спрашивает британка.

Напомним, недавно поклонников обрел ролик о том, как пес вытащил из-под земли погребенного заживо мужчину. Собаку и солдата, в паре с которым она работала, наградили за отвагу. Также ранее "Сегодня" писали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки в американском штате Северная Каролина. Собака увела дикого зверя из дома хозяев и таким образом спасла им жизнь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram