Британка почти 30 лет ест только сыр с хлебом: как она выглядит сейчас

Женщина пыталась есть рис, макароны и овощи, но каждый раз ее тошнит из-за "неприятной" консистенции

Эйприл Гриффитс есть только хлеб с сыром Фото: catersnews

29-летняя Эйприл Гриффитс из английского города Нанитон, графство Уорикшир, страдает из-за редкой фобии. Женщина ест только бутерброды с сыром, полностью отказавшись от другой еды. Раньше она пробовала рис, макароны и овощи, но каждый раз ее тошнит из-за "неприятной" консистенции.

Эйприл Гриффитс есть только хлеб с сыром Фото: catersnews Эйприл Гриффитс есть только хлеб с сыром Фото: catersnews Эйприл Гриффитс есть только хлеб с сыром Фото: catersnews Эйприл Гриффитс есть только хлеб с сыром Фото: catersnews Эйприл Гриффитс есть только хлеб с сыром Фото: catersnews 1/5

"Когда я пытаюсь попробовать что-то новое, у меня начинается паническая атака, – рассказывает она журналистам Daily Mirror. – Все тело трясет, и я жутко нервничаю". Британка добавила, что страх перед едой у нее появился еще в детстве.

Смотрите видео: главные страхи украинцев

"Надоели бутерброды с сыром, но никакое лечение не помогает. Я не могу преодолеть этот страх. Единственное, что ем помимо сыра и хлеба – это чипсы. Мне нравятся те, что со вкусом сыра и лука, с креветками и со сметаной, – признается Гриффитс. – Также ежедневно выпиваю три большие пачки апельсинового сока, и это единственные витамины, которые получает мой организм", – отметила женщина.

Когда Эйприл познакомилась со своим возлюбленным, она сразу предупредила его о своем пищевом расстройстве. "Он предлагает мне попробовать что-нибудь новое, но это невозможно, – заключила британка. – Думаю, я буду на таком питании всю свою жизнь".

Напомним, австралиец год питался одной картошкой: как изменилось его тело сейчас. Кроме этого, "Сегодня" писали, что британец четверть века питался только крекерами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.