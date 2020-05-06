Бездомная кошка привела девушку в сарай: увиденное внутри повергло ее в шок, фото

Ши Прайор рассказала о невероятной истории на своей странице в Facebook

Фото: Unsplash

29-летняя жительница американского города Ирвингтон (штат Алабама) по имени Ши Прайор несколько месяцев назад заметила возле своего двора кошку, которая, очевидно, обосновалась где-то неподалеку. Девушка решила покормить бездомное животное, но питомец не подходил близко и отказывался принимать еду. Со временем Ши таки приручила кошку, а затем неожиданно обнаружила в своем сарае пятерых ее котят.

"Однажды я взяла кошку на руки и заметила, что у нее есть молоко. После этого она привела меня в сарай, где я увидела "маленькие шарики", испуганно смотрящие на меня", – вспоминает девушка в посте на своей личной странице в Facebook.

Американка нашла в сарае котят Фото: Sheasimplified | Facebook Американка нашла в сарае котят Фото: Sheasimplified | Facebook Американка нашла в сарае котят Фото: Sheasimplified | Facebook Американка нашла в сарае котят Фото: Sheasimplified | Facebook Американка нашла в сарае котят Фото: Sheasimplified | Facebook Американка нашла в сарае котят Фото: Sheasimplified | Facebook 1/6

Прайор попросила у подписчиков помочь ей найти животным заботливых владельцев. Кошку она решила стерилизовать и оставить себе, а вот котят придется отдавать в добрые руки, ведь недавно из-за пандемии коронавируса Ши потеряла работу и не сможет содержать их всех.

На днях американка сообщила хорошую новость: всех котят удалось пристроить. "У них все хорошо! Спасибо вам", – отметила девушка в Facebook.

Видео: Catspotting Society

Напомним, ранее мы рассказывали о беременной кошке, которая 40 дней просидела дома одна и за это время успела съесть всех рыбок в аквариуме и родить котят.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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