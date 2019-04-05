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Брошенная самым богатым мужчиной жена стала миллиардершей

Богатейший мужчина в мире потерял 35 миллиардов из-за развода

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55
Маккензи с Джеффом Безосом Фото: instagram.com/mackenziebez
Маккензи с Джеффом Безосом
Фото: instagram.com/mackenziebez

Глава компании Amazon Джефф Безос, который является богатейшим человеком в мире, и его супруга Маккензи пришли к соглашению касательно раздела имущества в связи с разводом. Жена предпринимателя получит свыше 35 миллиардов долларов. Об этом сообщается в Twitter Маккензи.

Отмечается, что супруга согласилась уступить Безосу все акции газеты The Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin. За ней числятся четыре процента акций Amazon (это четверть совместной доли), стоимость которых оценивают в 35 миллиардов долларов.

По информации Bloomberg, после развода Маккензи станет четвертой богатейшей женщиной мира.

При этом Джефф Безос и после развода сохранит за собой звание богатейшего человека планеты.

По данным агентства Bloomberg, Безос увеличил свое состояние до 115 млрд долларов и в 2018 году возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Помимо Amazon, капитализация которой достигла триллиона долларов, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin. Кроме того, чета Безосов владела роскошной недвижимостью в различных частях США, в том числе особняком стоимостью 12,9 млн долларов в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Ранее глава Amazon Джефф Безос обвинил известный таблоид в шантаже из-за интимных фото. По словам предпринимателя, он распорядился провести частное расследование.

Джефф и Маккензи, которым сейчас 55 и 48 лет, прожили в браке четверть века. Они познакомились в начале 1990-х в нью-йоркском хедж-фонде D.E. Shaw. Вскоре после свадьбы они переехали в Сиэтл (штат Вашингтон), где предприниматель основал будущий крупнейший в мире онлайн-ритейлер. У пары четверо детей.

Новой партнершей Безоса стала 49-летняя Лорен Санчес, снимавшаяся в фильмах "Бойцовский клуб", "Послезавтра", "Мы купили зоопарк". Однако в США она более известна в амплуа ведущей танцевального телеконкурса So You Think You Can Dance. 

Ранее мы писали, что самый богатый человек мира за два дня обеднел на 19 миллиардов долларов. Прошлый максимум по скорости утраты состояния установил глава Facebook Марк Цукерберг.

Смотрите видео: миллиардер Джеф Безос разводится

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