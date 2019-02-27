Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Брошенный без присмотра продуктовый магазин за день никто не ограбил

Покупатели оставляли деньги на кассе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:47
Продуктовый магазин за день никто не ограбил Фото: The Food Basics
Продуктовый магазин за день никто не ограбил
Фото: The Food Basics

Работники продуктового магазина Food Basics в городе Кингстон (Канадва) забыли запереть входную дверь, и торговый зал оставался целый день открытым для посетителей.

В разговоре с местным изданием Kingstonist очевидец рассказал о встрече с одним из покупателей, который как раз выходил из пустого Food Basics (на месте не было ни охранников, ни сотрудников магазина). В руках у него было две банки помидоров черри. Незнакомец просто забрал их, оставив пять долларов на кассе.

Собеседник издания все же вызвал полицию. Как оказалось, за весь день из магазина ничего не украли.

"Двери были открыты, и мы не знаем, кто в этом виноват, но персонал магазина утверждает, что ничего не украдено и не повреждено", – говорит специалист по связям с общественностью местной полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине растет интернет-торговля. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что в сети опубликовали список из 5925 интернет-магазинов по всему миру, сайты которых хакеры заразили вирусом, ворующим персональные данные покупателей

Смотрите видео: как заставить интернет-магазин вернуть или обменять товар: совет юриста

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Арабских Эмиратах появился первый плавучий супермаркет В Кривом Роге грабители в масках "обчистили" ювелирный магазин Как вернуть товар в магазин: правила возврата и советы от эксперта
видео Канада курьез магазин прикол
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Документалка про менструацию получила Оскар
Документалка про менструацию получила Оскар
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Популярные статьи

Вчера, 16:05Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:47Шоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Вчера, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Вчера, 11:11Fun

Нашли "самую красивую женщину-копа"

Вчера, 09:35Техно

Карты памяти преодолели недостижимый объем в 1 ТБ

Вчера, 09:00Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

Вчера, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

25 февраляТехно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

25 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

25 февраляАфиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

25 февраляFun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

25 февраляШоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

25 февраляТехно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

25 февраляТехно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

24 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

Новости партнеров

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Модный балаяж: новые оттенки окрашивания в 2019 году
Модный балаяж: новые оттенки окрашивания в 2019 году
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
Быстрый кекс - находка для сладкоежек
Быстрый кекс - находка для сладкоежек
Кейт Миддлтон запретила няне своих детей произносить одно слово
Кейт Миддлтон запретила няне своих детей произносить одно слово
10 звезд, которые похожи друг на друга, как сестры
10 звезд, которые похожи друг на друга, как сестры
Антитренды выпускного, от которых хочется плакать
Антитренды выпускного, от которых хочется плакать
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость