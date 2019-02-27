Брошенный без присмотра продуктовый магазин за день никто не ограбил

Покупатели оставляли деньги на кассе

Продуктовый магазин за день никто не ограбил Фото: The Food Basics

Работники продуктового магазина Food Basics в городе Кингстон (Канадва) забыли запереть входную дверь, и торговый зал оставался целый день открытым для посетителей.

В разговоре с местным изданием Kingstonist очевидец рассказал о встрече с одним из покупателей, который как раз выходил из пустого Food Basics (на месте не было ни охранников, ни сотрудников магазина). В руках у него было две банки помидоров черри. Незнакомец просто забрал их, оставив пять долларов на кассе.

Собеседник издания все же вызвал полицию. Как оказалось, за весь день из магазина ничего не украли.

"Двери были открыты, и мы не знаем, кто в этом виноват, но персонал магазина утверждает, что ничего не украдено и не повреждено", – говорит специалист по связям с общественностью местной полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине растет интернет-торговля. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что в сети опубликовали список из 5925 интернет-магазинов по всему миру, сайты которых хакеры заразили вирусом, ворующим персональные данные покупателей.

Смотрите видео: как заставить интернет-магазин вернуть или обменять товар: совет юриста

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram