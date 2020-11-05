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Брюс Уиллис в роли Ивана, а Дзидзьо – Гэндальф. Мы поменяли актерский состав в 17 фильмах (фото)

Сегодня, 17:57

Сегодня.Lifestyle помогают кастинг-менеджерам с подбором кадров

Ценители кино очень часто спорят, насколько хорошо типаж и образ актера подходит под конкретную роль. Наверное, и вы замечали, что кастинг-менеджеры не всегда попадают в точку. Мы не знаем, что именно мотивировало Channel 5 взять Джоди Тернер-Смит на роль королевы Анны Болейн, но желаем ей творческих успехов!

А также специально для кастинг-менеджеров проводим мастер-класс по подборке кадров. Сразу извиняемся, если что не так.

Октавия Спенсер в роли...

Лилу в "5-м элементе"!

Уилл Смит в роли...

Энниса Дель Мары из фильма "Горбатая гора"!

Дэниэл Рэдклифф в роли...

Кевина Маккаллистера ("Один дома")

Богдан Бенюк в роли...

Фото: facebook.com/Богдан Бенюк

Таноса из "Мстителей"!

Джонни Депп в роли...

Комиссара Жюва из "Фантомаса"!

Сон Кан Хо в роли...

Мистера Бина!

Ким Кардашьян в роли...

Анны Карениной из одноименного фильма!

Вупи Голдберг в роли...

Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря"!

Холли Берри в роли...

Вивиан Уорд из фильма "Красотка"!

Джеки Чан в роли...

Вампира Эдварда Каллена ("Сумерки")

Айшвария Рай в роли...

Мортиши Аддамс из "Семейки Адамсов"!

Приянка Чопра в роли...

Доун Баджи из фильме "Поймай толстуху, если сможешь"!

Джон Чо в роли...

Питера Паркера ("Человек-паук")

Брюс Уиллис роли...

Ивана из фильма "Тени забытых предков"!

Фото: Wikipedia

Морган Фримен в роли...

Ганнибала Лектера в "Молчании ягнят"!

Мерьем Узерли в роли...

Анастейши Стил из "50 оттенков серого"!

Джидзьо в роли...

Фото: instagram.com/dzidzio

Гэндальфа из "Властелина колец"!

Напомним, ранее мы писали об актрисах, которые попали в скандал из-за роли.

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Источник: Сегодня
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