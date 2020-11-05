Брюс Уиллис в роли Ивана, а Дзидзьо – Гэндальф. Мы поменяли актерский состав в 17 фильмах (фото)
Сегодня.Lifestyle помогают кастинг-менеджерам с подбором кадров
Ценители кино очень часто спорят, насколько хорошо типаж и образ актера подходит под конкретную роль. Наверное, и вы замечали, что кастинг-менеджеры не всегда попадают в точку. Мы не знаем, что именно мотивировало Channel 5 взять Джоди Тернер-Смит на роль королевы Анны Болейн, но желаем ей творческих успехов!
А также специально для кастинг-менеджеров проводим мастер-класс по подборке кадров. Сразу извиняемся, если что не так.
Октавия Спенсер в роли...
Лилу в "5-м элементе"!
Уилл Смит в роли...
Энниса Дель Мары из фильма "Горбатая гора"!
Дэниэл Рэдклифф в роли...
Кевина Маккаллистера ("Один дома")
Богдан Бенюк в роли...
Таноса из "Мстителей"!
Джонни Депп в роли...
Комиссара Жюва из "Фантомаса"!
Сон Кан Хо в роли...
Мистера Бина!
Ким Кардашьян в роли...
Анны Карениной из одноименного фильма!
Вупи Голдберг в роли...
Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря"!
Холли Берри в роли...
Вивиан Уорд из фильма "Красотка"!
Джеки Чан в роли...
Вампира Эдварда Каллена ("Сумерки")
Айшвария Рай в роли...
Мортиши Аддамс из "Семейки Адамсов"!
Приянка Чопра в роли...
Доун Баджи из фильме "Поймай толстуху, если сможешь"!
Джон Чо в роли...
Питера Паркера ("Человек-паук")
Брюс Уиллис роли...
Ивана из фильма "Тени забытых предков"!
Морган Фримен в роли...
Ганнибала Лектера в "Молчании ягнят"!
Мерьем Узерли в роли...
Анастейши Стил из "50 оттенков серого"!
Джидзьо в роли...
Гэндальфа из "Властелина колец"!
Напомним, ранее мы писали об актрисах, которые попали в скандал из-за роли.
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