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"Будто стеклом потер мне глаза": девушка чуть не ослепла из-за татуировки

Несмотря на неудачную процедуру, Эмбер Люк из Австралии не планирует останавливаться

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:46
Жительница Австралии могла ослепнуть из-за татуировки
Жительница Австралии могла ослепнуть из-за татуировки
Фото: Pixabay

24-летняя Эмбер Люк из австралийского штата Новый Южный Уэльс чуть не ослепла на один глаз после того, как сделала татуировку. Девушка хотела придать глазным яблокам необычный голубой оттенок, но процедура пошла не по плану.

По словам Эмбер, мастер тату слишком глубоко вводил краску, из-за чего серьезно повредил глаза. В результате у австралийки пропало зрение, которое вернулось лишь через три недели. Она отмечает, что тату помогает преодолевать депрессию, которую врачи диагностировали у нее еще в 15 лет.

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"Я даже не могу описать, на что это было похоже. Такое чувство, будто художник-татуировщик стеклом потер мне глаз", – рассказала Эмбер Люк. Однако девушка не планирует останавливаться – она хочет покрыть рисунками все тело.

Напомним, в Швеции молодая мать Йоханна Гизельхол Сандстром поменяла имя сыну из-за неудачной татуировки. "Сегодня" также писали, о какой работе можно забыть, если вы сделали тату.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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