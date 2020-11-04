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Бульдогу не разрешили погулять в парке. Он устроил истерику и "заговорил" к хозяйке (видео)

Сегодня, 14:08

Пес начал скулить, издавая звуки, похожие на человеческую речь

Пользователь с ником Walter Geoffrey опубликовал в TikTok забавное видео с истерикой французского бульдога по кличке Уолтер. Питомец не смог попасть в парк, чтобы прогуляться.

На кадрах показано, как пес начинает скулить, издавая звуки, похожие на человеческую речь. Он так отреагировал на слова хозяйки – женщина сообщила, что они не пойдут гулять в парк, потому что там распилили пестициды.

"Перестань меня перебивать!" – кричит женщина на записи.

@waltergeoffrey

He also hates that his harness isnt designer. ##foryou##foryoupage##dogsoftiktok##frenchie##waltergeoffreythefrenchie##waltergeoffrey

original sound – waltergeoffrey

Эти смешные кадры быстро разошлись по Сети и собрали тысячи лайков, репостов и комментариев.

"Уолтер, король драмы", "Давно я так не смеялся", "Да, кажется, собаки уже очень хорошо понимают наш язык", – комментируют юзеры.

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Напомним, видео с чрезвычайно преданным псом из Тайваня стало вирусным – все благодаря его взгляду с грустными глазами. Теперь питомца называют мастером манипуляции.

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Кроме этого, мы опубликовали забавное видео с танцующим тверк псом.

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Источник: Сегодня
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