Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Буйвол поднял на рога теленка в попытке защитить его от львов: видео

Инцидент произошел в южноафриканском национальном парке Крюгера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:53
Буйвол поднял теленка на рога
Буйвол поднял теленка на рога
Фото: Pixabay

Нападения стада львов на небольшое стадо буйволов удалось снять на видео в южноафриканском национальном парке Крюгера. Кадры, снятые туристами, опубликованы на канале Maasai Sightings в YouTube.

На видео показано, как буйволы отбивались от хищников, защищая прячущихся у них за спиной телят. Хищники рассчитывали на такую реакцию, отвлекли стадо и напали на одного из детенышей. Один из буйволов заметил это и попытался поднять льва на рога, но промахнулся и подбросил в воздух теленка, на которого тот нападал.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Смотрите видео: лев захотел любви от испуганной крымчанки

Напомним, в Сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов. После нападения льва решили в цирке больше не держать – животное перевели в зоопарк.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Огромный лев рычал и прыгал на крыше стадиона: видео невероятной голограммы Курьезное видео: львы достали из-под земли кабана-бородавочника Борьбу львицы и слона за выживание случайно сняли на видео "Самую большую кошку в мире" запечатлели на видео
видео ЮАР курьез лев буйвол
Реклама

Новости партнеров

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 12:40Fun

21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 11:06Fun

Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото

20 январяШоу-бизнес

В парике: Алла Мазур показала последствия химиотерапии

20 январяСтиль

Тина Кароль очаровала поклонников новым платьем за 36 тысяч гривен

20 январяFun

День Соборности Украины 2020: дата и история праздника

20 январяFun

Фотограф показал забавные снимки ловящих еду собак

20 январяTravel

Названа лучшая в мире страна для жизни на пенсии

20 январяFun

Женщина благодаря вещему сну нашла "путь" к 100 тысячам долларов

20 январяТехно

Евросоюз хочет запретить использование главной функции iPhone

20 январяFun

20 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

19 январяFun

Крещение Гоcподне 2020: прикольные поздравления в прозе и открытки

19 январяПсихология

Гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака

19 январяFun

19-летняя украинка продала девственность на аукционе: новые фото

19 январяFun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

19 январяEvents

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

19 январяШоу-бизнес

В сети разгорелся скандал из-за Анастасии Заворотнюк: что произошло

Новости партнеров

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Самая простая ленивая капуста
Самая простая ленивая капуста
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Чем полезна скорлупа куриных яиц
Чем полезна скорлупа куриных яиц
Как отказ от ужина влияет на похудение: раскрыт секрет
Как отказ от ужина влияет на похудение: раскрыт секрет