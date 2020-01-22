Буйвол поднял на рога теленка в попытке защитить его от львов: видео

Инцидент произошел в южноафриканском национальном парке Крюгера

Буйвол поднял теленка на рога Фото: Pixabay

Нападения стада львов на небольшое стадо буйволов удалось снять на видео в южноафриканском национальном парке Крюгера. Кадры, снятые туристами, опубликованы на канале Maasai Sightings в YouTube.

На видео показано, как буйволы отбивались от хищников, защищая прячущихся у них за спиной телят. Хищники рассчитывали на такую реакцию, отвлекли стадо и напали на одного из детенышей. Один из буйволов заметил это и попытался поднять льва на рога, но промахнулся и подбросил в воздух теленка, на которого тот нападал.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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Напомним, в Сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов. После нападения льва решили в цирке больше не держать – животное перевели в зоопарк.

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