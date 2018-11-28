Быка-гиганта побоялись убивать на скотобойне: появилось видео

Масса животного составляет 1,4 тонны

Бык. Фото: pixabay

Огромного быка по кличке Никерс побоялись убивать фермеры из Австралии. Семилетний бык вырос на ферме в штате Западная Австралия. Масса животного составляет 1,4 тонны, а рост – 194 сантиметра. Он признан крупнейшим волом в стране, пишет издание Globalnews.

Knickers, a Holstein Friesian steer, is a bovine behemoth that sticks out from the herd. #7News pic.twitter.com/oazuaW0SWj — 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) 27 листопада 2018 р.

"Он всегда отличался от других волов, был немного больше их. Мы время от времени отправляли его приятелей на бойню, но на него не поднималась рука. Мы думали: "Давайте оставим его, он не приносит никому вреда", – рассказывает фермер Джефф Пирсон.

Бык в настоящее время проживает на пастбище у озера Престон. Владелец животного решил его не убивать, однако жалуется, что из-за славы Никерса его постоянно донимают журналисты.

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