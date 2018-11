Быка-гиганта побоялись убивать на скотобойне: появилось видео

Масса животного составляет 1,4 тонны

Огромного быка по кличке Никерс побоялись убивать фермеры из Австралии. Семилетний бык вырос на ферме в штате Западная Австралия. Масса животного составляет 1,4 тонны, а рост – 194 сантиметра. Он признан крупнейшим волом в стране, пишет издание Globalnews.

Knickers, a Holstein Friesian steer, is a bovine behemoth that sticks out from the herd. #7News pic.twitter.com/oazuaW0SWj