Был мышеловом: кот Пальмерстон покидает своей пост в МИД Великобритании

Документ с прошением об отставке появился на странице кота в Twitter

Кот Пальмерстон, который занимал должность мышелова в МИД Великобритании с 2016 года, официально вышел на пенсию. Документ с прошением об отставке появился на странице кота в Twitter.

МИД прошение удовлетворил. Сообщается, что пенсию Пальмерстон проведет в сельской местности у любимого дерева.

"Думал, беру на работу мышелова. А в итоге получил медийный феномен, у которого 105 тысяч подписчиков в Twitter", – прокомментировал отставку Пальмерстона заместитель министра иностранных дел Великобритании Саймон Макдоналд. Он также отметил, что коту "очень понравилась жизнь в сельской местности", и заявил, что в министерстве будут скучать по нему и пожелал счастливой пенсии.

К слову, на время карантина Пальмерстона забрал к себе в загородный дом один из сотрудников министерства. Кот теперь останется у него.

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Напомним, ранее кот Ларри, живущий в резиденции премьер-министра Великобритании, устроил разборку на Даунинг-стрит с котом Пальмерстоном.

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