"Была шкура и кости": женщина чудом спасла бездомную овчарку, фото

У животного ветеринары нашли тяжелую инфекцию, а также заболевания кожи, глаз и ушей

Немецкая овчарка чудом выжила благодаря волонтерке Фото: Battersea Dogs & Cats Home

Специализированный приют Battersea Dogs and Cats Home опубликовал на своей официальной странице в Facebook фотографию пса, который чудом выжил после тяжелой болезни. Животное поступило в лондонский центр в критическом состоянии. У него ветеринары нашли тяжелую инфекцию, а также заболевания кожи, глаз и ушей.

Фото: Battersea Dogs & Cats Home

Сотрудники Battersea Dogs and Cats Home назвали четырехлетнюю немецкую овчарку Ральфом, и всего за месяц привели ее в порядок. Одна из волонтеров, спасавших животное, по имени Вэнди взяла питомца к себе домой. Сначала на время, но потом так прикипела к псу, что уже не смогла отказаться от него.

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"Кожа да кости. Так он выглядел. Но, несмотря на все невзгоды, выпавшие на его долю, Ральф остался очень воспитанным псом. С его появлением моя жизнь наполнилась любовью. Я каждый день думаю о том, как мне повезло", – рассказывает женщина.

Фото: Battersea Dogs & Cats Home

Первое время Ральф боялся выходить во двор без сопровождения Вэнди. По словам новой хозяйки животного, возможно, это связано с тем, что в прошлом его надолго оставляли на улице. Но теперь все иначе: Ральф обрел дом, где его по-настоящему любят.

Фото: Battersea Dogs & Cats Home

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