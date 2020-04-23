Была в ванной: 18-летняя девушка узнала о беременности во время родов, видео

Незадолго до родов живот девушки немного вырос, однако она подумала, что просто поправилась

18-летняя Эмбер Смит из австралийского штата Квинсленд 15 апреля родила ребенка, даже не подозревая о беременности. По словам девушки, незадолго до родов ее живот немного вырос, однако она сочла, что это из-за переедания, пишет ежедневная газета The New Zealand Herald.

Трогательное видео-интервью с молодой матерью показали в эфире The Today Show.

"Эти девять месяцев казались мне точно такими же, как и прошлые. У меня всегда были нерегулярные месячные, поэтому я не заметила ничего необычного, – рассказывает Смит. – В душе я почувствовала сильное напряжение в животе, через секунду хлынула вода, и я закричала".

По словам Эмбер, на крик прибежал ее жених. Напуганный мужчина увидел показавшуюся головку младенца. Мальчик родился через 10 минут. Его назвали Купером Алленом-Робертом Вудсом.

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Напомним, ранее мы уже писали о подобном случае: команда спасателей американского города Медфорд, штат Орегон, приняла экстренный вызов от девушки, которая узнала о беременности во время родов. Также мы рассказывали о студентке, которая узнала о том, что стала матерью на четвертый день после родов.

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