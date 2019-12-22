Были королем и королевой выпускного вечера: женщина пожертвовала однокласснику почку

Несколько недель назад врачи успешно провели операцию по пересадке

Женщина из США пожертвовала почку однокласснику Фото: Ani Kolleshi / Unsplash

Жители американского штата Калифорния Роза Валенсуэла и Виталино Салера растрогали Сеть трогательной историей. Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику, с которым ходила на выпускной вечер. Об этом сообщает портал People.

Несколько недель назад врачи успешно провели операцию по пересадке. Донор и реципиент восстанавливаются после операции.

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Как пишет издание, 40 лет назад они стали королем и королевой выпускного бала средней школы долины Санта-Ана. После этого пара потеряла связь, но встретились вновь спустя 15 лет, когда Салера женился на лучшей подруге Валенсуэлы.

Несколько лет спустя у американца на фоне сахарного диабета развилась почечная недостаточность. Врачи сказали, что единственный шанс Салеры на выживание – пересадка почки. Медики попросили сдать анализ крови нескольких родственников и близких пациента и выяснили, что ни один из них не может стать донором. Единственной подходящей кандидаткой оказалась Валенсуэла. Удивлению Виталино не было предела, когда он узнал, что одноклассница согласна на операцию.

"Надеюсь, что наша история вдохновит людей на помощь другим людям", – признался Салера.

Напомним, в Нацполиции заявили, что около 20 украинцев продали свои почки в Казахстане. Каждый из них получал за это от 10 до 15 тысяч долларов, а тот, кто приобрел эту почку, платил до 150 тысяч долларов. Кроме этого, ранее полицейские начали проверку факта незаконной трансплантации человеческих органов в одном из частных медицинских центров Киева.

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