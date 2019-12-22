Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Были королем и королевой выпускного вечера: женщина пожертвовала однокласснику почку

Несколько недель назад врачи успешно провели операцию по пересадке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:57
Женщина из США пожертвовала почку однокласснику Фото: Ani Kolleshi / Unsplash
Женщина из США пожертвовала почку однокласснику
Фото: Ani Kolleshi / Unsplash

Жители американского штата Калифорния Роза Валенсуэла и Виталино Салера растрогали Сеть трогательной историей. Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику, с которым ходила на выпускной вечер. Об этом сообщает портал People.

Несколько недель назад врачи успешно провели операцию по пересадке. Донор и реципиент восстанавливаются после операции.

Смотрите видео: на Волыни впервые в Украине провели трансплантацию в районной больнице

Как пишет издание, 40 лет назад они стали королем и королевой выпускного бала средней школы долины Санта-Ана. После этого пара потеряла связь, но встретились вновь спустя 15 лет, когда Салера женился на лучшей подруге Валенсуэлы.

Несколько лет спустя у американца на фоне сахарного диабета развилась почечная недостаточность. Врачи сказали, что единственный шанс Салеры на выживание – пересадка почки. Медики попросили сдать анализ крови нескольких родственников и близких пациента и выяснили, что ни один из них не может стать донором. Единственной подходящей кандидаткой оказалась Валенсуэла. Удивлению Виталино не было предела, когда он узнал, что одноклассница согласна на операцию.

"Надеюсь, что наша история вдохновит людей на помощь другим людям", – признался Салера.

Напомним, в Нацполиции заявили, что около 20 украинцев продали свои почки в Казахстане. Каждый из них получал за это от 10 до 15 тысяч долларов, а тот, кто приобрел эту почку, платил до 150 тысяч долларов. Кроме этого, ранее полицейские начали проверку факта незаконной трансплантации человеческих органов в одном из частных медицинских центров Киева.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Вырезал органы у украинцев: в Казахстане арестовали "черного трансплантолога" Трансплантация, рождаемость, спасение жизней: озвучены приоритеты новой главы Минздрава Скалецкой Трансплантология по-украински: какие результаты принес закон о пересадке В Беларуси ввели перекрестное донорство
видео США трансплантология пересадка органов
Реклама

Новости партнеров

Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Мишина сделала заявление о романе с разведенным Остапчуком
Мишина сделала заявление о романе с разведенным Остапчуком
Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 11:00Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 10 рецептов на любой вкус

20 декабряПсихология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

20 декабряFun

20 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

20 декабряШоу-бизнес

"Он – альфонс": победительница "Холостяка" попала в ловушку аферистов в США

20 декабряFun

Львица вытащила своих детенышей из реки с крокодилами: захватывающее видео

20 декабряFun

Пассажирский самолет начал разваливаться после посадки: фото

20 декабряWellness

Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

19 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 знаков, которым повезет в карьере

19 декабряШоу-бизнес

Екатерина Бужинская обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому: видео

19 декабряFun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

19 декабряFun

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

19 декабряШоу-бизнес

"Похожа на Ирину Билык": Алина Гросу поделилась совместным фото с мамой

19 декабряTravel

Как бесплатно поесть и выпить в аэропорту: турист поделился уловкой

19 декабряFun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

19 декабряFun

Похудевшую на 96 кг женщину не узнала родная мать: фото преображения

19 декабряFood

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками: рецепт на Новый год

Новости партнеров

Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Украинская красотка стала известна благодаря любви к Ливерпулю
Украинская красотка стала известна благодаря любви к Ливерпулю
Сергей Бондарчук разводится с супругой
Сергей Бондарчук разводится с супругой
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Вчені назвали пряність, яка знижує ризик смерті
Вчені назвали пряність, яка знижує ризик смерті
Каменских пришла без белья на церемонию M1 Music Awards-2019
Каменских пришла без белья на церемонию M1 Music Awards-2019
Дружини і дівчата гравців Шахтаря (відео)
Дружини і дівчата гравців Шахтаря (відео)
Застрявший в унитазе сын Сафронова принял судьбоносное решение
Застрявший в унитазе сын Сафронова принял судьбоносное решение