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Бывшая участница "Евровидения" от Украины "взорвала" зал на американском талант-шоу: видео

Женщине после выступления аплодировали стоя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:12
Ксения Симонова Фото: instagram.com/kseniya_simonova.official
Ксения Симонова
Фото: instagram.com/kseniya_simonova.official

Украинская художница Ксения Симонова, которая вместе с Микой Ньютон выступала на "Евровидении 2011" от Украины, с грандиозным успехом выступила в финале талант-шоу America's Got Talent в США. Украинка нарисовала "анимацию на песке" под названием "Любовь всегда побеждает". Это история победы любви над смертью и победы жизни над войной, сообщает пресс-служба художницы. Видео ее номера появилось на официальном YouTube-канале America's Got Talent.

После решающего выступления зал и судьи шоу аплодировали украинке стоя. На шоу America's Got Talent Симонова представляет Украину.

Результаты конкурса, объявление победителя, а также второго и третьего мест состоится через неделю, 18 февраля в 20:00 на телеканале NBC.

Ксения Симонова – мастер песочной анимации, победительница телеконкурса "Украина имеет талант", финалистка российского телеконкурса "Минута славы 2010". В 2010 году получила звание "Заслуженный художник Автономной Республики Крым", в 2013 году – "Заслуженный деятель искусств Украины".

Напомним, украинцы "порвали" зал на талант-шоу в США. Ранее мы писали, как детский дуэт из Украины покорил США

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Источник: Сегодня
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