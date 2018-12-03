Бывшая воспитательница детского сада "взорвала" сеть новым клипом

Настоящее имя исполнительницы – Алена Савраненко

Alyona Alyona записала новый клип. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская звезда YouTube, бывшая воспитательница детсада alyona alyona, записала клип на песню "Відкривай". Режиссером видео стал Ян Болотов из Израиля. Он работал и над предыдущими видео Алены.

Настоящее имя исполнительницы – Алена Савраненко. Ей 27 лет, она родом из Кировоградщины. Работала воспитательницей в детском саду. У нее два высших образования: Алена выучилась на психолога, а затем на воспитателя. Рэп пишет последние 15 лет.

Напомним, ранее Алена записала клип на песню "Рыбки". Артистка высмеивает шикарный и беззаботный образ жизни певцов, а также полную бессмысленность их текстов, к примеру, текст ее песни состоит практически из одного слова – "рыбки".

Этот ролик снял 19-летний рэпер и контент-мейкер Delta Arthur. Видео активно набирает просмотры (уже больше 50 тыс), а комментарии пестрят острыми словечками. Предупреждаем, видеоклип очень специфический, поэтому не каждый сможет досмотреть его до конца.

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