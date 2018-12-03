Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Бывшая воспитательница детского сада "взорвала" сеть новым клипом

Настоящее имя исполнительницы – Алена Савраненко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Alyona Alyona записала новый клип. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Alyona Alyona записала новый клип. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская звезда YouTube, бывшая воспитательница детсада alyona alyona, записала клип на песню "Відкривай". Режиссером видео стал Ян Болотов из Израиля. Он работал и над предыдущими видео Алены.

Настоящее имя исполнительницы – Алена Савраненко. Ей 27 лет, она родом из Кировоградщины. Работала воспитательницей в детском саду. У нее два высших образования: Алена выучилась на психолога, а затем на воспитателя. Рэп пишет последние 15 лет.

Напомним, ранее Алена записала клип на песню "Рыбки". Артистка высмеивает шикарный и беззаботный образ жизни певцов, а также полную бессмысленность их текстов, к примеру, текст ее песни состоит практически из одного слова – "рыбки".

Этот ролик снял 19-летний рэпер и контент-мейкер Delta Arthur. Видео активно набирает просмотры (уже больше 50 тыс), а комментарии пестрят острыми словечками. Предупреждаем, видеоклип очень специфический, поэтому не каждый сможет досмотреть его до конца.

Также рекомендуем посмотреть ТОП пародий на клип "Грибов" "Между нами тает лед".

Еще несколько материалов по теме:
Украинская группа KAZKA представила эмоциональный клип на песню "Плакала" Настя Каменских выпустила горячий клип на новую песню Украинская воспитательница из детского садика "взорвала" сеть: свежее видео "Горячая малышка": Michelle Andrade выпустила клип, где сыграла страстную латиноамериканку
видео клип детский сад приколы воспитательница рэп
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров