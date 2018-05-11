Бывший принес девушке чемодан денег "за лучшие годы ее жизни", но она отказалась

Мужчина оставил деньги на произвол судьбы в баре, где состоялась встреча

Китайцу не удалось расплатиться с бывшей. Фото: asier_relampagoestudio / Freepik

В Китае существует обычай, позволяющий девушке претендовать на плату за расставание ("фэньшоу фэй") или эмоциональную компенсацию ("ганьцин пэйчан") в случае разрыва отношений с молодым человеком, которому она, по ее мнению, отдала лучшие годы.

Однако иногда девушки ценят свое время куда больше, чем думают мужчины. Это подтверждает невероятный случай, который произошел в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Китай). Молодой человек из состоятельной семьи, работающий в сфере IT, пришел в бар, чтобы договориться с бывшей девушкой о плате за разрыв отношений. Он заявил, что у него с собой только два миллиона юаней (264 тысячи евро), оставил чемодан с деньгами и ушел. Сумма не удовлетворила девушку, которая рассчитывала получить на несколько миллионов юаней больше. Она не прикоснулась к чемодану и тоже ушла, пишет Global Times.

"Потом я позвонила ему и сказала, что не взяла деньги, пусть сам их забирает", – рассказывает она.

На следующее утро сотрудники бара обнаружили оставленный чемодан с купюрами и вызвали полицию. Правоохранительным органам удалось установить, кому он мог принадлежать. Возвращая деньги, сотрудник полиции посоветовал молодому человеку в будущем быть осмотрительнее с такими крупными суммами.

Напомним, кавалер потребовал у девушки вернуть деньги за свидание и стал посмешищем.

Британец решил вернуть деньги, потраченные на свидании с девушкой, после того как понял, что она ему не подходит. Переписку с ним она выложила на Reddit.

После свидания мужчина прислал девушке сообщение о том, что она "не его тип" и встреча ему не понравилась. Он выставил ей счет за выпитый алкоголь и прислал банковские реквизиты для перевода средств.

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