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Церковные праздники и посты в апреле 2019

Узнайте, когда будет Пасха, Благовещение, Вербное воскресенье и какие еще церковные праздники отмечаются в апреле 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:58
Церковные праздники в апреле 2019
Церковные праздники в апреле 2019
Фото: Pixabay

Какой сегодня церковный праздник? В какой день будет Пасха? Когда празднуем Благовещение? Когда отмечаем Лазареву субботу и Вербное воскресенье? Когда завершается Великий пост? Какие дни являются поминальными? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на апрель 2019 года.

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6 апреля, суббота – Празднование иконы Божией Матери "Тучная Гора".

7 апреля, воскресенье – великий праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Празднование иконы Божией матери "Благовещение".

8 апреля, понедельник – Собор Архангела Гавриила. Празднование иконы Божией Матери "Мелетинская".

12 апреля, пятница – памяти преподобного Иоанна Лествичника, игуменa Синайского.

13 апреля, суббота – Суббота Акафиста, Похвала Пресвятой Богородицы, памяти Святителя Ионы, митpополита Киевского, Московского и всeя Руси, чудотворца.

14 апреля, воскресенье – памяти преподобной Марии Египетской, преподобного Евфимия чудотворца.

15 апреля, понедельник – памяти преподобного Тита чудотворца.

16 апреля, вторник – памяти преподобного Никиты Исповедника, иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет".

17 апреля, среда – памяти преподобного Иосифа Песнописца.

20 апреля, суббота – Лазарева суббота.

21 апреля, воскресенье – Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим.

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С 22 по 27 апреля – Страстная седмица, неделя перед Пасхой, посвященная последним дням земной жизни Христа.

25 апреля, четверг – Чистый четверг. Воспоминание Тайной Вечери.

26 апреля, пятница – Великая Страстная пятница. Воспоминание Страстей Господних.

27 апреля, суббота – Великая суббота. Заключительный день Великого поста

28 апреля, воскресенье – Пасха, Светлое Христово Воскресение.

С 29 апреля по 5 мая – продолжается Пасхальная седмица.

Многодневные посты в апреле 2019 года:

В апреле еще продолжается Великий пост, который начался 11 марта, а закончится 27 апреля – как раз накануне Воскресения Христова. В этот период, а особенно в дни страстной седмицы с 22 по 27 апреля, следует воздержаться от мясных и молочных продуктов.

Сплошные седмицы в апреле 2019 года:

Начиная с Пасхи, в период с 28 апреля и до 5 мая продолжается сплошная седмица. В это время нет поста, разрешено есть все продукты.

Особые дни поминовения усопших:

6 апреля – Вселенская родительская поминальная суббота, особый день, когда поминают усопших родственников.

Ране мы рассказывали, какие будут выходные дни и праздники в апреле 2019 года в Украине.

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