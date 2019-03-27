Церковные праздники и посты в апреле 2019
Узнайте, когда будет Пасха, Благовещение, Вербное воскресенье и какие еще церковные праздники отмечаются в апреле 2019
Какой сегодня церковный праздник? В какой день будет Пасха? Когда празднуем Благовещение? Когда отмечаем Лазареву субботу и Вербное воскресенье? Когда завершается Великий пост? Какие дни являются поминальными? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на апрель 2019 года.
Православные церковные праздники в апреле 2019 года: календарь
6 апреля, суббота – Празднование иконы Божией Матери "Тучная Гора".
7 апреля, воскресенье – великий праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Празднование иконы Божией матери "Благовещение".
8 апреля, понедельник – Собор Архангела Гавриила. Празднование иконы Божией Матери "Мелетинская".
12 апреля, пятница – памяти преподобного Иоанна Лествичника, игуменa Синайского.
13 апреля, суббота – Суббота Акафиста, Похвала Пресвятой Богородицы, памяти Святителя Ионы, митpополита Киевского, Московского и всeя Руси, чудотворца.
14 апреля, воскресенье – памяти преподобной Марии Египетской, преподобного Евфимия чудотворца.
15 апреля, понедельник – памяти преподобного Тита чудотворца.
16 апреля, вторник – памяти преподобного Никиты Исповедника, иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет".
17 апреля, среда – памяти преподобного Иосифа Песнописца.
20 апреля, суббота – Лазарева суббота.
21 апреля, воскресенье – Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим.
С 22 по 27 апреля – Страстная седмица, неделя перед Пасхой, посвященная последним дням земной жизни Христа.
25 апреля, четверг – Чистый четверг. Воспоминание Тайной Вечери.
26 апреля, пятница – Великая Страстная пятница. Воспоминание Страстей Господних.
27 апреля, суббота – Великая суббота. Заключительный день Великого поста
28 апреля, воскресенье – Пасха, Светлое Христово Воскресение.
С 29 апреля по 5 мая – продолжается Пасхальная седмица.
Многодневные посты в апреле 2019 года:
В апреле еще продолжается Великий пост, который начался 11 марта, а закончится 27 апреля – как раз накануне Воскресения Христова. В этот период, а особенно в дни страстной седмицы с 22 по 27 апреля, следует воздержаться от мясных и молочных продуктов.
Сплошные седмицы в апреле 2019 года:
Начиная с Пасхи, в период с 28 апреля и до 5 мая продолжается сплошная седмица. В это время нет поста, разрешено есть все продукты.
Особые дни поминовения усопших:
6 апреля – Вселенская родительская поминальная суббота, особый день, когда поминают усопших родственников.
Ране мы рассказывали, какие будут выходные дни и праздники в апреле 2019 года в Украине.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram