Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Церковные праздники и посты в мае 2019

Узнайте, когда будет Радоница и какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в мае 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:06
Церковные праздники
Церковные праздники
Фото: Pixabay

Какой сегодня церковный праздник? В какой день будет Радоница? Когда завершается Пасхальная седмица 2019? Какие поминальные дни будут в мае? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на май 2019 года.

Читайте также
Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Православные церковные праздники в мае 2019 года: календарь

2 мая, четверг – День памяти блаженной Матроны Московской.

5 мая, воскресенье – Красная горка или Антипасха, обновление памяти Воскресения Христа. Фомина седмица.

6 мая, понедельник – День святого Георгия Победоносца.

7 мая, вторник – День памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов. День поминовения усопших Радоница.

8 мая, среда – Апостола и евангелиста Марка.

9 мая, четверг – Поминовение усопших воинов.

16 мая, четверг – Празднование икон Божией Матери "Печерская-Нерукотворенная", "Свенская", "Успение (Киево-Печерская)".

18 мая, суббота – празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

21 мая, вторник – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая, среда – перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийскиx в Бaр.

23 мая, четверг – Апостола Симона Зилота.

24 мая, пятница – равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Священномученика Мокия.

26 мая, воскресенье – Mученицы Гликерии девы и c нeю мученика Лаодикия, стража темничного.

Читайте также
Когда Троица 2019 празднуется в Украине

Посты в мае 2019 года:

Однодневные посты в мае: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 и 31 числа. В эти дни следует воздержаться от яиц, мясных и молочных продуктов.

Многодневных постов в мае 2019 года нет.

Сплошные седмицы в мае 2019 года:

Начиная с Пасхи, в период с 28 апреля и до 5 мая продолжается сплошная седмица. В это время нет поста, разрешено есть все продукты.

Особые дни поминовения усопших:

7 мая – Радоница или Гробки, особый день поминовения усопших. В этот период  родственники умерших идут на кладбище, чтобы поделиться с ними радостью Воскресения Христова. Кроме того в разных регионах Украины умерших поминают в разные дни в течение всей пасхальной недели.

9 мая –поминаются усопшие воины, погибшие во время Второй мировой войны.

Ранее мы рассказывали, какие будут выходные дни и праздники в мае 2019 года в Украине.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Страстная пятница 2019: история и какие традиции принято соблюдать Когда Троица 2019 празднуется в Украине Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов
церковь православие церковные праздники
Реклама

Новости партнеров

Рецепты бутербродов, перед которыми невозможно устоять
Рецепты бутербродов, перед которыми невозможно устоять
Праздничный салат
Праздничный салат "Невеста"
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу

Популярные статьи

Сегодня, 11:47Fun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 10:26Fun

Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео

Сегодня, 08:21Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 08:12Fun

Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

Сегодня, 08:12Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Сегодня, 08:10Fun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

Сегодня, 05:51Fun

Возле ЧАЭС нашли странное животное: появилось фото

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам придется потрудиться, а Рыбы с легкостью будут решать вопросы

Вчера, 13:17Fun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

23 апреляТехно

Илон Маск готовит очередной фантастический сервис

23 апреляFun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 апреляWellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

23 апреляFun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

23 апреляFun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

23 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овнам стоит держать эмоции при себе, а Ракам – не гнаться за большими деньгами

Новости партнеров

Богатая семья, брошенный бойфренд: вся правда о невесте Цекало
Богатая семья, брошенный бойфренд: вся правда о невесте Цекало
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Леонид Хейфец откровенно о Дорониной, Миронове и Борисове
Леонид Хейфец откровенно о Дорониной, Миронове и Борисове
Комаровский назвал главные признаки дефицита кальция у детей
Комаровский назвал главные признаки дефицита кальция у детей
Диетолог рассказала, стоит ли есть сало
Диетолог рассказала, стоит ли есть сало