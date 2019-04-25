Церковные праздники и посты в мае 2019

Узнайте, когда будет Радоница и какие еще церковные праздники и значимые даты отмечаются в мае 2019 года

Церковные праздники Фото: Pixabay

Какой сегодня церковный праздник? В какой день будет Радоница? Когда завершается Пасхальная седмица 2019? Какие поминальные дни будут в мае? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на май 2019 года.

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Православные церковные праздники в мае 2019 года: календарь

2 мая, четверг – День памяти блаженной Матроны Московской.

5 мая, воскресенье – Красная горка или Антипасха, обновление памяти Воскресения Христа. Фомина седмица.

6 мая, понедельник – День святого Георгия Победоносца.

7 мая, вторник – День памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов. День поминовения усопших Радоница.

8 мая, среда – Апостола и евангелиста Марка.

9 мая, четверг – Поминовение усопших воинов.

16 мая, четверг – Празднование икон Божией Матери "Печерская-Нерукотворенная", "Свенская", "Успение (Киево-Печерская)".

18 мая, суббота – празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

21 мая, вторник – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая, среда – перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийскиx в Бaр.

23 мая, четверг – Апостола Симона Зилота.

24 мая, пятница – равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Священномученика Мокия.

26 мая, воскресенье – Mученицы Гликерии девы и c нeю мученика Лаодикия, стража темничного.

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Посты в мае 2019 года:

Однодневные посты в мае: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 и 31 числа. В эти дни следует воздержаться от яиц, мясных и молочных продуктов.

Многодневных постов в мае 2019 года нет.

Сплошные седмицы в мае 2019 года:

Начиная с Пасхи, в период с 28 апреля и до 5 мая продолжается сплошная седмица. В это время нет поста, разрешено есть все продукты.

Особые дни поминовения усопших:

7 мая – Радоница или Гробки, особый день поминовения усопших. В этот период родственники умерших идут на кладбище, чтобы поделиться с ними радостью Воскресения Христова. Кроме того в разных регионах Украины умерших поминают в разные дни в течение всей пасхальной недели.

9 мая –поминаются усопшие воины, погибшие во время Второй мировой войны.

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