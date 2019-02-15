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Церковные праздники и посты в марте 2019

Календарь церковных праздников и постов на март 2019 года по дням

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:57
Появился календарь праздников и постов на март 2019 года
Появился календарь праздников и постов на март 2019 года
Фото: Depositphotos

Какой сегодня церковный праздник? Когда отмечаем Масленицу? В какой день будет Прощеное воскресенье? Когда начинается Великий пост? Какие дни являются поминальными? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на март 2019 года.

Православные церковные праздники в марте 2019 года: календарь

  • 2 марта, суббота – Вселенская родительская поминальная суббота; день памяти великомученика Феодора Тирона.
  • 3 марта, воскресенье – День памяти святителя Льва, папы Римского.
  • 4 марта, понедельник – начало Масленицы 2019.
  • 5 марта, вторник – день памяти мучеников Валаамских.
  • 8 марта, пятница – Обретение мощей блаженной Матроны Московской; празднование иконы Божией Матери Рождество Пресвятой Богородицы "Сокольская".
  • 9 марта, суббота – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
  • 10 марта, воскресенье – Прощеное воскресенье, завершение Масленицы, заговенье на Великий пост.
  • 11 марта, понедельник – начало Великого поста.
  • 13 марта, среда – день преподобного Василия Исповедника.
  • 15 марта, пятница – празднование иконы Божией Матери "Державная".
  • 17 марта, воскресенье – 1-я неделя Великого поста; Торжество Православия.
  • 18 марта, понедельник –2-я седмица Великого поста; празднование иконы Божией Матери "Воспитание".
  • 19 марта, вторник – обретение Честного Креста и гвоздей царицею Еленою в Иерусалиме.
  • 20 марта, среда – празднование иконы Божией Матери "Споручница грешных".
  • 22 марта, пятница – день святых 40 мучеников Севастийских.
  • 23 марта, суббота – день поминовения усопших.
  • 24 марта, воскресенье –2-я неделя Великого поста.
  • 25 марта, понедельник –3-я седмица Великого поста.
  • 30 марта, суббота – день поминовения усопших; день памяти преподобного Алексия, человека Божия; день памяти преподобного Макария.
  • 31 марта, воскресенье – 3-я неделя Великого поста, Крестопоклонная; день памяти святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

Сплошные седмицы в марте 2019 года

С 4 по 10 марта – Сырная неделя, известная в народе как Масленица, поста нет, однако мясо не употребляется.

Однодневные и многодневные посты в марте 2019 года

В марте 2019 года будет один однодневный пост – 1 марта.

А с 11 марта начинается самый длительный и тяжелый пост в году – Великий пост. Он продлится до 27 апреля. В этот период следует воздержаться от мясных и молочных продуктов, а можно в определенные дни – также и от пищи с растительным маслом.

Особые дни поминовения усопших

В марте 2019 будет несколько особых дней, когда поминают усопших родителей и других родственников – это субботы 2, 23, 30 марта.

Напомним, ранее мы писали про всемирный день комплимента: традиции праздника. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle будет ли выходной на 8 марта в Украине.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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