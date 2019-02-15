Церковные праздники и посты в марте 2019
Календарь церковных праздников и постов на март 2019 года по дням
Какой сегодня церковный праздник? Когда отмечаем Масленицу? В какой день будет Прощеное воскресенье? Когда начинается Великий пост? Какие дни являются поминальными? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на март 2019 года.
Православные церковные праздники в марте 2019 года: календарь
- 2 марта, суббота – Вселенская родительская поминальная суббота; день памяти великомученика Феодора Тирона.
- 3 марта, воскресенье – День памяти святителя Льва, папы Римского.
- 4 марта, понедельник – начало Масленицы 2019.
- 5 марта, вторник – день памяти мучеников Валаамских.
- 8 марта, пятница – Обретение мощей блаженной Матроны Московской; празднование иконы Божией Матери Рождество Пресвятой Богородицы "Сокольская".
- 9 марта, суббота – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
- 10 марта, воскресенье – Прощеное воскресенье, завершение Масленицы, заговенье на Великий пост.
- 11 марта, понедельник – начало Великого поста.
- 13 марта, среда – день преподобного Василия Исповедника.
- 15 марта, пятница – празднование иконы Божией Матери "Державная".
- 17 марта, воскресенье – 1-я неделя Великого поста; Торжество Православия.
- 18 марта, понедельник –2-я седмица Великого поста; празднование иконы Божией Матери "Воспитание".
- 19 марта, вторник – обретение Честного Креста и гвоздей царицею Еленою в Иерусалиме.
- 20 марта, среда – празднование иконы Божией Матери "Споручница грешных".
- 22 марта, пятница – день святых 40 мучеников Севастийских.
- 23 марта, суббота – день поминовения усопших.
- 24 марта, воскресенье –2-я неделя Великого поста.
- 25 марта, понедельник –3-я седмица Великого поста.
- 30 марта, суббота – день поминовения усопших; день памяти преподобного Алексия, человека Божия; день памяти преподобного Макария.
- 31 марта, воскресенье – 3-я неделя Великого поста, Крестопоклонная; день памяти святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Сплошные седмицы в марте 2019 года
С 4 по 10 марта – Сырная неделя, известная в народе как Масленица, поста нет, однако мясо не употребляется.
Однодневные и многодневные посты в марте 2019 года
В марте 2019 года будет один однодневный пост – 1 марта.
А с 11 марта начинается самый длительный и тяжелый пост в году – Великий пост. Он продлится до 27 апреля. В этот период следует воздержаться от мясных и молочных продуктов, а можно в определенные дни – также и от пищи с растительным маслом.
Особые дни поминовения усопших
В марте 2019 будет несколько особых дней, когда поминают усопших родителей и других родственников – это субботы 2, 23, 30 марта.
Напомним, ранее мы писали про всемирный день комплимента: традиции праздника. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle будет ли выходной на 8 марта в Украине.
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