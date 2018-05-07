Чайка на видео напала на новенький Lexus

Чайка клевала дверь машины, крича и подпрыгивая

Чайка атаковала машину. Фото: pixabay

38-летний житель Великобритании снял на камеру, как чайка нападает на новенький Lexus. Мужчина предположил, что птица приняла свое отражение на поверхности блестящей машины за атакующего врага.

Чайка клевала дверь машины, крича и подпрыгивая, и ей даже удалось победить: кое-где острый клюв действительно повредил краску на кузове.

Автору ролика инцидент показался смешным, однако другие жители Брайтона оказались недовольны тем, что мужчина не сообщил о произошедшем в полицию.

Напомним, чайки выклевывают глаза детенышам морских котиков.

Шокирующее и жестокое с точки зрения человеческой этики поведение продемонстрировали доминиканские чайки (Larus dominicanus), обитающие в национальном парке Намибии "Дороб" (Dorob National Park). Эти птицы атакуют новорожденных капских морских котиков (Arctocephalus pusillus) в то время, когда взрослые особи отправляются на поиск пропитания.

Кроме этого мы писали, что сердитый гусь распугал американских военных: забавное видео.

Пользователи интернета в последние дни наслаждаются кадрами видео с нападением гуся на американских военных на базе Форт Силл. Запись была сделана в военной части, расположенной в штате Оклахома. На кадрах видно, как гусь налетел на одного из служащих американской армии.