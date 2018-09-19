ФОТОФАКТ. Чайка случайно спасла водителя от полиции

Забавный кадр появился в интернете и сразу стал хитом

Чайка спасла водителя от штрафа. Фото: pixabay

Пользователь ресурса Pikabu под ником dopreS0891 опубликовал кадр из камеры видеонаблюдения, с помощью которой вычисляют нарушителей дорожного движения. Но с помощью записи полицейским так и не удалось идентифицировать номерные знаки превысившего скорость водителя. Все из-за чайки, которая как раз в тот момент пролетала мимо.

Чайка "спасла" водителя от штрафа Фото: pikabu

За несколько дней снимок распространился по интернету и собрал почти 11 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев.

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Большинство комментаторов в сети отреагировали на это изображения с юмором: "Новый лайфхак! можно сделать чучело из голубя и прикрутить его к номеру", – написал один. "Чайки – прикрывайки. Специально обученные птицы прикроют от камер номер Вашего авто! Только у нас, гарантия, при покупке двоих птиц – говорящий ворон в подарок!", – оставил пост под фото юзер Badaboomtsss. "А что, если камера зафиксировала превышение не автомобиля, а чайки?", – поинтересовался пользователь RuleN16.

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