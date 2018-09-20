Чересчур дотошная невеста напугала гостей свадьбы

Подруга девушки призналась, что была шокирована от увиденного

Невеста удивила гостей свадьбы требовательностью. Фото: pixabay

Сеть потрясла история американки, пожелавшей остаться неизвестной. Девушка рассказала о странном списке требований для гостей свадьбы, который она получили несколько дней назад от подруги, пишет Daily Mail.

Аноним также добавила, что перечень прислала ей свадебный координатор незадолго до торжества. Начало списка показалось ей разумным: гостей попросили прийти за 15-30 минут до начала церемонии и не одеваться в белый и кремовый цвета, а также цвет слоновой кости.

Однако дальше координатор заявила, что пришедшие на свадьбу девушки не должны быть накрашены, а из причесок разрешены только конский хвост и пучок. Организатор попросила гостей полностью воздержаться от разговоров с невестой, а в качестве подарка вручить молодоженам минимум 75 долларов. Если сумма будет меньше, она пригрозила не пустить гостей на церемонию.

Все приглашенные также не должны снимать торжество и делать все публикации о нем в социальные сети только после разрешения и со специальным хэштегом.

Подобные "законы" свадьбы приглашенная на торжество гостья называет "пугающими".

Напомним, девушка после необычного признания ушла к брату будущего жениха.

Кроме этого, мы сообщали, что состоялась "самая необычная свадьба в мире": в платье невесты на похоронах. На Филиппинах убитая горем девушка вышла замуж за своего мертвого возлюбленного. "Церемония" прошла в городе Кауаян, провинция Исабела. 19-летняя филиппинка Зарин пришла на похороны своего возлюбленного Джейка Энтони Макадангданга в платье невесты.

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